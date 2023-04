Konec dalšího favorita. Zklamali jsme v přesilovce, viděl důvod vyřazení Holaň

„Ale bylo to neuvěřitelně vyrovnané, ostatně jako celá série. Odehráli jsme několik prodloužení, časově to bylo více než sedm zápasů,“ připomněl kouč Hradce Králové Tomáš Martinec fakt, že oba týmy strávily na ledě v sérii bezmála 578 minut, tedy více než devět a půl utkání.

„Hráči navíc museli zvednout hlavy a oklepat se ze tří porážek. Do Ostravy jsme jeli s vírou, že ten sedmý zápas vyhrajeme, a právě ta víra byla podle mě rozhodující,“ dodal.

Vítkovičtí byli přitom několikrát blízko tomu, aby dokázali jako první ve vyřazovacích bojích o extraligový titul otočit sérii ze stavu 0:3 na zápasy v kýžený postup.

„Zklamali jsme v přesilovce. Měli jsme jich dost na to, abychom rozhodli,“ litoval trenér Vítkovic Miloš Holaň. Jeho svěřenci sice v první početní výhodě srovnali po dorážce Marka Kaluse na 1:1, ale další tři přesilovky, jednu z nich v prodloužení, promarnili.

„Pohádka by byla ideální, kdybychom to otočili na 4:3. Ovšem i tak musím klukům poděkovat za výkon v celé sérii. Dopadlo to takhle, ale taky to mohlo dopadnout na opačnou stranu,“ myslí si.

Ostravský celek se v rozhodujícím sedmém zápase musel obejít bez produktivního obránce Petra Gewieseho. Ten už ve třetí minutě schytal do těla ránu pukem od Graema McCormicka a na nosítkách byl transportován do nemocnice. „Měl fazonu, sbíral body a na ledě nám chyběl. Museli jsme na to reagovat a nedopadlo to,“ podotkl Holaň.

Patrik Miškář přihrává před brankoviště.

Gewiese by měl být v pořádku, klub ještě během třetí třetiny zveřejnil na kostce nad ledem jeho snímek z nemocničního lůžka se zdviženým palcem.

Pro Vítkovické znamená semifinálová prohra konečné čtvrté místo. „Na jednu stranu je to hezké být mezi top čtyřkou, ale když jsme se už dostali ze stavu 0:3 na 3:3, tak už to bylo velice blízko. I dnes jsme měli spoustu šancí k tomu, abychom si to vzali. Nestalo se, bohužel, je konec,“ mrzelo vítkovického kapitána Dominika Lakatoše.

Naopak Hradec Králové slaví, poprvé se probil do finále.

„V klubu to bylo cítit, že se tam chce dostat. Mluvili jsme o tom,“ přiznal gólman Matěj Machovský. „Semíčko se povedlo, ale další série bude těžká, Třinec je velmi zkušený. Nečeká nás nic lehkého.“