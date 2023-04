Vzdalující se finále? Odpočineme si a snad jim ten mejdan zkazíme, věří Smoleňák

I proto si o finále zahrají v Ostravě ve chvíli, kdy na tom je po třech výhrách v řadě lépe soupeř z Vítkovic. Ve chvíli, kdy se Mountfield musí sbírat nejen z fyzické únavy, ale po dvou prohrách v prodloužení také z psychické.

„Odpočineme si a snad jim tam ten jejich mejdan zkazíme,“ neztrácí hradecký kapitán víru v konečný úspěch.

Jak se na to dá po něčem tak výjimečném připravit ve chvíli, kdy úspěch byl sice několikrát hodně blízko, ale unikl?

Každý z nás na to je dost chytrý. Máme před sebou poslední bitvu a buď celou sezonu posune někam, kde jsme tady v Hradci ještě nikdy nebyli, nebo bude po všem, není co vymýšlet. Pojedeme odhodlaní.

Sedmý zápas je opravdu bojem o všechno, jaké s nimi máte zkušenosti?

Pár jsem jich odehrál a všechny si pamatuji.

Co vaši spoluhráči?

Bude to jeden z největších zápasů, který většina našich kluků odehraje. Máme hodně těch, kteří ho ještě nikdy nehráli, bude to pro ně nová zkušenost a snad i příjemný zážitek.

Nemuselo k němu vůbec dojít, proč to po prohraném prodloužení v Ostravě nevyšlo rovněž v prodloužení i doma?

Nechci, aby to vyznělo blbě, ale právě v prodloužení jsme byli lepší a silnější na puku.

Proč to nevyšlo?

Zasáhla naše bolest. Máme optický tlak, když se ale odhodláme ke střele, chybí nám tam něco kolem soupeřovy branky. Kolem ní jsme nehráli dobře, proto jsme tenhle šestý zápas prohráli.

Vítkovický útočník Petr Fridrich (12) svádí souboj s hradeckým kapitánem Radkem Smoleňákem před brankou zasahujícího Matěje Machovského.

Přesto jste v prodloužení měli dost možností rozhodnout, sám jste říkal, že si myslíte, že jste byli lepší.

Jenomže jsme stále hráli do plných a čekalo se, kdo udělá chybu. Přišlo jich dost a i když jsme měli víc sil a občas někdo z nás zkusil něco vymyslet, oni to dokázali vystihnout a využít v akci na druhou stranu. Byli jsme ale asi lepší, ale na optický hokej se tohle nehraje.