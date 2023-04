Kouzlo sedmých duelů. Tvoří hrdiny a ubožáky. Přitahuje emoce i obří zkraty

Bývalý reprezentant a útočník pražské Slavie Michal Sup o něm kdysi prohlásil: „Tlak vás může úplně položit.“ Petr Ton, distingovaný chlapík a legenda ze sousední Sparty, se v závěru hokejové kariéry při zmínkách o svých nezdarech v nich ošíval: „Nemluvme o tom. Nechci si dávat do hlavy, co může překážet.“ Téma zní: sedmé duely play off.