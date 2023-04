Dopad rekordu extraligy: Milion diváků, úžas, únava. A krach ve finále?

Jejich tenisový boj se natáhl do tří dnů. Američan Isner až po 11 hodinách a páté sadě 70:68 postoupil z 1. kola Wimbledonu 2010 přes Francouze Mahuta. Po vysvobození z nekonečné partie se o den později postavil na kurt proti Nizozemci de Bakkerovi. Ač byl žebříčkově jasný favorit, zmožený Isner uhrál ve třech setech jen pět gamů a za hodinku a čtvrt dal Londýnu sbohem.

Chcete spíš příklad z hokeje? Rekordní zápas mezi Storhamarem a Sarpsborgem se v norském play off hrál přes 217 minut. Postupující Sarpsborg pak v semifinále vyfičel 0:4 s favorizovaným Stavangerem.

Můžeme pokračovat? Jaro 2000. Philadelphia v nejdelším duelu poválečné historie NHL přetlačila v pátém prodloužení a čase 152:01 Pittsburgh, což ji nasměrovalo k postupu do finále konference. V něm už jí na další vysilující sérii s New Jersey nezbyla energie.

A na závěr něco z domácích zimáků? Vítkovice před deseti lety v pátém duelu předkola přetlačily Budějovice gólem ve 114. minutě, což byl až do čtvrtka platný extraligový rekord. Jenže než se vítkovičtí hokejisté zmátořili z dlouhé bitvy, prohrávali se Zlínem ve čtvrtfinále 0:2 a manko v sérii už nedohonili.

Střih do aktuálního dění.

Současní hráči Vítkovic ve čtvrtek pár desítek minut před půlnocí odvrátili konec sezony, v závěru čtvrtého prodloužení a čase 138:51 kapitán Lakatoš zajistil gólem v oslabení výhru 2:1 v Hradci Králové. Vítěze vyčerpávající série určí od 15.30 až sobotní sedmé semifinále ve Vítkovicích.

Podívejme se ale o krok dál. Může úspěšnější tým z extrémně vyrovnaného, ale zdlouhavého zápolení uspět ve finále? Nevyplýtvaly oba tábory už nyní až příliš sil při cestě k poháru?

Rozhodčí klidní hromadnou šarvátku před brankou Vítkovic (v modrém) v šestém semifinále hokejové extraligy.

Zainteresovaní si to nemyslí. Ani nemůžou myslet, poraženecké nálady by byly proti sportovním principům. Navíc stále ve finále nejsou. Pryč ale s frázemi, že na podobné situace se hokejisté připravují celou sezonu. Proti nim stojí letmý výčet sportovních událostí i hokejoví znalci.

„Není pravda, že takový zápas nebude mít vliv,“ soudí bývalý úspěšný trenér Marek Sýkora. „Není legrace zvládnout, aby organismus zregeneroval, zbavil se kyseliny mléčné a únavy. Bude znát, že za večer zvládli přes dva zápasy. Trenéři budou muset asi i uzpůsobit taktiku, že nespustí nějaký úžasný atak nebo tlak.“

„Týmy jsou v sobě zakouslé, na sérii to mít vliv nebude, na finále už ano,“ navazuje expert a bývalý extraligový útočník Milan Antoš. „Druhá semifinálová dvojice Pardubic s Třincem je navíc daleko hokejovější, v zakončení jsou oba týmy mnohem lepší než Hradec s Vítkovicemi. Tohle je další věc, která hraje do karet, i když v play off se může stát cokoli.“

Neoddiskutovatelná výhoda Pardubic s Třincem spočívá i v tom, že jejich klání vyvrcholí v pátek večer. Postupující má před úterním rozjezdem finále o den delší prostor na regeneraci než šťastnější z nekonečné série Vítkovic s Hradcem.

Celkově čtyři ze šesti jejich duelů v play off nerozhodla základní hrací doba. Místo 360 minut předpokládaného herního času strávily oba týmy na ledě už 480 minut a 58 sekund, což už před sedmou partií představuje absolutní rekord extraligy. Navíc lze mluvit o požehnání, že podle pravidel první střet ještě mohly po 20 minutách prodloužení rozseknout nájezdy. „Série nemá progres, nemění se. Stále je to boj a zápasy o gól,“ glosuje Antoš. Sýkora nabídne odhad: „Když se sedmý duel brzo zlomí, druhý tým už nebude mít morál na zvrat.“ Pak se zarazí: „Anebo to bude mít úplně opačný efekt. Bude se šetřit energie a na rozhodnutí se bude čekat.“

Rozuzlení nabídne až samotné dění na ledě, kde se to bude jen hemžit rekordmany.

Vítkovický útočník Dominik Lakatoš překonává v čase 138:51 hradeckého gólmana Matěje Machovského.

Hned 11 hráčů překonalo dosavadní maximum Ladislava Šmída, jenž v extraligovém utkání odehrál téměř 42 minut. Nový rekord drží hradecký bek Graeme McCormack s časem 53:22, mimochodem přímý účastník historické norské noci v dresu Sarpsborgu. Vítkovický brankář Aleš Stezka si zase například připsal nevídaných 74 zákroků.

Duel trval tak dlouho, že v průběhu aspoň nějakou část sledoval rekordní počet televizních diváků. „Souvisle udržel 331 tisíc diváků, celková sledovanost milion a 19 tisíc diváků. Nejsledovanější televizní ligové utkání v Česku za posledních šest let od 4. finále Kometa - Liberec v dubnu 2017,“ informoval na Twitteru šéfkomentátor České televize Robert Záruba.

Nejvěrnější a nejvytrvalejší diváky možná zarazilo, že po vítězné Lakatošově trefě známý komentátor s kolegou Antošem nepodrobili stěžejní moment obvyklé analýze. „Ve studiu nás vystřídali fotbalisté. A my to zapíchli,“ glosuje Antoš.

Jenže hokej v Hradci dál pokračoval. Mezitím se stihl odehrát fotbalový duel Evropské ligy i s doprovodným programem ve studiu. Až pak těžko uvěřitelný extraligový zápas skončil. Série ale dál trvá. Skončí v sobotu. Snad.