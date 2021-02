Fanoušci chybí, dělají hokej, smutní Růžička. A Jaškin? Je úžasný

Když se ho zeptáte na Dmitrije Jaškina, aktuálně jednoho z nejlepších hokejistů na starém kontinentu a jeho bývalého svěřence, rozzáří se a prohodí: „Úžasné. Hraje výborně a já jsem vážně rád, že mu to v Rusku jde.“

Jaškin se dorovnal v KHL nejlepším českým střelcům, vstoupil do historie Dynama Moskva a ještě může být druhý v historické tabulce střelců za Sergejem Mozjakinem. Čekal jste to? A dostane se na čtyřicet gólů?

Jeho pětatřicet gólů v sezoně je vážně hodně dobrý výkon a to ještě nemáme konec sezony. Po tom, co předvádí, se dá znovu jen zopakovat, že to je hráč, který se zase určitě objeví v NHL. A jestli zvládne tu čtyřicítku? Je to možné, když se mu tak moc daří. Rozhodně mu všichni přejeme, aby se to povedlo.

Dmitrij Jaškin v dresu Dynama Moskva.

Napadlo vás někdy, že se mohl ještě vyhrát v Evropě a teprve potom nabrat směr zámoří?

To se těžko hodnotí a především je to Dmitrijova věc. Nikdy jsme spolu o tom nemluvili. Vidím to jiným pohledem. V tuto chvíli je z něj každopádně po všech stránkách komplexní hokejista hrající jednu z nejlepších soutěží v Evropě. Daří se mu tam a z Ruska se podle mého odrazí zase zpátky za moře. Nevím, kdy to bude, ale jsem o tom přesvědčený. Je vyhranější i zkušenější a vidím na něm, že se podobně jako někteří další hráči pořád výkonnostně zvedá.

Má momentálně silnější pozici než za časů v St. Louis a ve Washingtonu?

Pozici si musí znovu vybudovat až na místě. Může tam přijít jako suverénně nejlepší hokejista, ale víme, že v NHL nikoho nezajímá, jak hrajete tady. V té mozaice je spousta aspektů. Nemusí mu to sednout, nebo se nebude líbit trenérovi. V minulosti už jsme to viděli u jiných hráčů. Musí jít především do organizace, která o něj bude hodně stát.

Probíralo se, že větší procento jeho skvělých čísel dělá především Vadim Šipačov, na němž podle Rusů stojí jeho hra. Myslíte si to také?

U každého hráče je samozřejmě důležité, s kým hraje. Jestliže má vedle sebe jednoho z nejlepších hráčů KHL, je to ohromná výhoda. Stejně si rozumíte a sedíte si ve hře. Ale myslím si, že Dmitrijovy skvělé výkony a body jsou především zásluha jeho samotného.

Má k sobě podobného spoluhráče v reprezentaci? Dokáže Šipačovovu roli suplovat třeba Jan Kovář?

To je výborná otázka pro pana Pešána. Uvidí se, až v přípravném období na ledě. Znáte to, jsou hráči, kteří si sednou okamžitě, a pak jsou ti velmi dobří, co si naopak vůbec vyhovovat nemusejí. Poznají to hlavně ve chvíli, kdy spolu začnou hrát.

Letos si zahrál jediný turnaj Euro Hockey Tour i proto, že KHL nepouští na reprezentační srazy nejlepší hráče. Měl by být na MS jedním z klíčových útočníků?

Když mluvíte o přístupu KHL k reprezentacím, to se už léta nemění a je to pořád stejné už skoro deset let. Moc tomu nerozumím. Ale až se po sezoně připojí k národnímu mužstvu před mistrovstvím světa, je jasné, že se svou současnou hrou i produktivitou bude jednou z největších posil týmu.

V tuto chvíli na něm není viditelná únava z dlouhé a náročné sezony, naopak se ještě více rozjel.

Ale pořád máme únor a do května je ještě hrozně daleko. Teprve teď bude všechno gradovat, bude hrát o titul, Dynamo má obrovské ambice a čeká ho nejspíš ještě velké množství zápasů. Klidně až dalších dvacet a kdo ví, jak to potom bude vypadat.

Každý hráč začínal letošní sezonu v úplně jiném období, na MS pojedou v různém stupni rozehranosti i únavy. Bude pro vás zajímavé sledovat, jak se se vším vypořádají hráči na ledě?

Hlavně v Evropě to má každý jinak a zápasy jsou teď nabouchané na sebe. Vidíme to i v české lize, co je jen během týdne utkání. To jsou docela velké nálože a řekněme si na rovinu, že hráči v Evropě na to nejsou zvyklí. Najednou všichni hrají s podobným kalendářem jako v NHL, a to ještě ani za mořem nehrajete pořád obden. I oni mají někdy období, kdy po náročném programu dostanou pět dní volna. A reprezentanti? Ti teď neměli vůbec žádné volno a pořád objíždějí akce národního mužstva. Zrovna jejich únava už musí být veliká.

Trenér Hradce Králové Vladimír Růžička má nyní snadnější komunikaci s hráči. Chybějí mu však fanoušci na stadionech.

Zvláštní bude i samotné mistrovství světa.

Je to celé zvláštní a ještě podivnější by bylo MS bez diváků.

O účasti diváků se v Lotyšsku rozhodne podle momentální pandemické situace.

Koukám se na všechny možné sporty od hokeje přes fotbal a je to prostě strašné. Na šampionátu jsme zvyklí, že je každý zápas vyprodaný. Nedovedu si moc představit, jak budou rozdělovat třeba třem tisícům lidí vstupenky na stadion pro deset tisíc fanoušků.

Řada hráčů za mořem i v Evropě už si zvykla, že v arénách fanoušci nejsou. Jen v Rusku mohou lidé do části hlediště, v NHL má určitý počet diváků povolený vstup jen na několika stadionech.

To máte pravdu, Rusko s lidmi vlastně funguje. Ale na tu prázdnou halu si případně velmi rychle zvyknou i hráči z KHL. Všichni si přece zvykli. Ale bez diváků... hokej i fotbal je prostě potřebuje. Hlavně hráčům to chybí. Cítíte tam emoce, lidé vám udělají atmosféru i show. Dělají vlastně zápas.

S Hradcem objíždíte extraligové stadiony, takže situaci sám dobře znáte. Někde je slyšet jen třískot hokejek a zarývání bruslí do ledu, jinde se kulisa dokresluje za použití ruchů z repro beden.

Ale nikdy tím nenahradíte lidi na stadionu. Fanoušky prostě musíte vidět a cítit. Když pustíte jen nějaký zvukový záznam v hale, nemáte z toho nic a je to podivné.

Cítím, že vám energie fanoušků hodně chybí, ale zato komunikace s hráči během zápasů se určitě zlepšila, že?

Komunikace s hráči je určitě lepší, protože vás slyší. A stačí, když řeknete, kdo jde aktuálně na led, protože někdy měníte pořadí útočníků a nejdou postupně za sebou. Za normálních okolností musíte v takovém případě docela křičet a najednou máte tuhle výhodu, protože je dobře slyšet. Ale raději bych zvyšoval hlas a měl stadion plný diváků. Dělají celý vrcholový sport.

Těch se však nejspíš už v letošní sezoně nedočkáte.

Vypadá to, že i ty nejvypjatější zápasy budou opravdu bez nich. Všichni teď vidíme, že u nás v republice není situace jednoduchá. Každopádně v NHL Tampa slavila Stanley Cup také bez lidí v aréně. Jen si myslím, že je to ohromná škoda. V play off chodí vždycky a všude hodně diváků, bývá úplně narváno, vyprodáno a tvoří hokej, jaký je. Pastva pro oči byl alespoň takhle na dálku Super Bowl. Na těch dvacet tisíc lidí v ochozech, kteří mohli přijít, se moc pěkně koukalo... To byl jiný hukot.