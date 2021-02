0 střel na branku za 20 minut. Nedívali jste se blbě? divil se hradecký bek

„Nula střel ve třetí třetině? Nedíval jste se blbě?“ nevěřil dotazu novináře po zápase hradecký obránce Filip Pavlík, hrdina utkání s dvěma góly a jednou asistencí. „A těch 45:11 na střely bylo pro nás? Fakt ne? No, hlavní je vítězství a je jedno, jestli ho máme za jedenáct střel, nebo padesát. Nepotřebovali jsme už dávat góly, takže ani útočit.“

Mountfield v závěrečné části odolával - a odolal - stíhací jízdě domácích, kteří museli gumovat třígólové manko. „Naše starty jsou neomluvitelné. Jako předtím v Olomouci, kde nám nevyšla první dvě střídání, tak teď proti Hradci. Zbytečně jsme je nechali odskočit na 0:3, což se v posledních zápasech stává často,“ štve litvínovského beka Patrika Demela. „Taky bychom mohli první góly dát někdy my a byla by lepší pohoda. Nemůžeme pořád dotahovat, stojí to hodně sil. Pak sice soupeře přetlačíme na střely, máme zónovou převahu, ale už ne body.“

V tom, že ekipa trenéra Vladimíra Růžičky netrefila v poslední třetině ani jednou branku, se hradecký asistent David Kočí nepitval. „Neviděl bych to jako tragédii, bylo to dané oslabeními. Prvních sedm minut jsme nehráli špatně, prvním oslabením to začalo. A pak statistiky vypadají šíleně. Jenže posledních 10 minut Litvínov hrál samé přesilovky, v nich ty střely nasbíral, pro nás je těžké je mít v početní nevýhodě,“ uvažoval Kočí.

Litvínov mohl nasčítat ran ještě o dost víc, jenže soupeř jich 19 zblokoval.

Houževnatost, to je Růžičkův rukopis. „Zavřeli jsme je dobře, ale musím jim dát kredit. Kolem brány jsou silní, mají velké beky, kteří některé puky pochytají,“ smekl Demel.

Když se spočítají střely na branku, zblokované rány i pokusy vedle, vyšlo to na Hlinkově stadionu drtivě 85:19 pro domácí. Unikátní nepoměr. Litvínov si první gól dal vlastní, další hradecký byl z přesilovky, třetí s jejím koncem.

„Možná nám chybělo i štěstí, dvakrát jsme nastřelili tyčku. Ale primární důvod prohry je, že i když jsme měli plno střel, k dorážkám jsme se nedostali. Před brankou jsme měli jednoho hráče místo dvou a soupeř dobrý pokrýval předbrankový prostor,“ viděl kouč chemiků Vladimír Országh. „Ale moje pocity jsou smíšené. Na jedné straně nemáme žádné body, na druhé to nebyl od nás vůbec špatný zápas. I za stavu 0:3 mužstvo šlapalo.“