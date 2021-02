POHLED: Jaškin a NHL? Velikány dělá odvaha, lepší chvíle už nepřijde

Loni nasázel 31 gólů, letos jich má už 34 a útočí na překonání českého rekordu, který drží s 35 trefami Jan Marek s Pavlem Brendlem. Korunu pro krále střelců mu už letos nikdo nevyfoukne, druhý Fin Teemu Hartikainen by se v závěru základní části musel hodně činit, neb ztrácí 7 zásahů.

Kdo ví, zda se Jaškin nestane druhým nejlepším střelcem v historii KHL, na vyrovnání téhle hranice potřebuje dvě branky a k dispozici má ještě pět zápasů. Třebas během nich dokonce pokoří magickou čtyřicítku...

Je to ale důležité?

Vlastně by to byl jen bonus, i bez něj je už dávno jasné, že svými výkony a čísly bezpochyby zaujal pozornost v zámoří. „Kluby z NHL dění v Evropě bedlivě sledují, jsem přesvědčený, že o Dimovi moc dobře vědí,“ říká hráčský agent Aleš Volek, jenž Jaškina v minulosti zastupoval.

Je tedy téměř jisté, že po sezoně budou chodit zpoza oceánu zajímavé nabídky. Jaškin má sice v Dynamu platnou smlouvu i na příští ročník, její součástí je ovšem speciální klauzule, jež mu v případě zajmu umožňuje do NHL odejít.

„Kdepak, pokud mě paměť neklame, tak Dima stráví celou příští sezonu v našem klubu,“ nechal se slyšet Jevgenij Krovopuskov, generální ředitel ambiciózního moskevského celku, jenž má nejvyšší ambice a také grandiózní plány: do roku 2026 vybudovat hokejový komplex, jehož součástí mají být čtyři kluziště nad sebou, hotel, tréninková základna či lékařský dům.



Zkrátka „bolšoj“. Tou dobou by za Dynamo mohl už hrát i jeho nejslavnější odchovanec Alexandr Ovečkin, aby představa byla dokonalá...

Jenže nic z toho Jaškina nemůže zastavit. Ani uznání, ani druhý nejvyšší plat v lize. Byla by totiž nekonečná škoda, kdyby to ještě jednou v zámoří nezkusil.

Podmínky jsou nastaveny optimálně: zatímco dřív v NHL marně bojoval o pozici a byl spíš do počtu, teď by mohl mít postavení zcela odlišné. „Čísla dělají hodně, v Americe na to koukají a budou ho brát jinak,“ přitakává Volek. Tomu by pochopitelně měla odpovídat i smlouva.

Jestli chce Jaškin ukázat, že na to má, tak právě teď! Má životní formu a koncem března mu bude „už“ 28 let. Čekat další rok by bylo příliš riskantní. Nevyužít takovou příležitost by byl hřích, který by si mohl vyčítat do konce života. I pro to, že dveře bude mít zpátky vždycky otevřené.