Jaškin vládne střelcům KHL a je gól od českého rekordu Marka a Brendla

Individuální statistiky Kontinentální hokejové ligy Kanadské bodování: 1. Šipačov (Dynamo Moskva) 52 zápasů/62 bodů (20 branek + 42 asistencí), 2. Hartikainen (Ufa) 48/59 (26+33), 3. Žafjarov (Nižnij Novgorod) 54/58 (20+38), 4. Danforth (Podolsk) 52/54 (22+32), 5. Jaškin (Dynamo Moskva) 54/51 (34+17), 6. S. Da Costa (Kazaň) 46/51 (23+28), 7. Markus Granlund 45/50 (23+27), 8. Manninen (oba Ufa) 50/48 (17+31), 9. Daugavinš (Podolsk) 52/47 (16+31), 10. O'Neill (Jokerit Helsinky) 48/47 (10+37), 11. Prince (Dinamo Minsk) 47/46 (23+23), 12. Boucher (Omsk) 49/45 (22+23), 13. Okulov (CSKA Moskva) 50/45 (18+27), 14. Dawes (Kazaň) 44/42 (23+19), 15. Miele (Nižnij Novgorod) 51/42 (18+24), 16. Tolčinskij (Omsk) 46/42 (13+29), 17. Hyka (Čeljabinsk) 54/42 (12+30), 18. Makejev (Jekatěrinburg) 54/41 (22+19), 19. Šmeljov (Soči) 55/41 (20+21), 20. Plotnikov (Magnitogorsk) 52/41 (12+29), ...46. L. Sedlák (Čeljabinsk) 53/32 (14+18), 49. Radil 49/31 (19+12), 71. R. Hanzl (oba Spartak Moskva) 43/28 (10+18). Další čeští hokejisté: H. Zohorna (Chabarovsk) 41/23 (9+14), A. Nestrašil (Magnitogorsk) 48/22 (10+12), T. Zohorna (Chabarovsk) 38/22 (6+16), Sekáč (Omsk) 34/21 (10+11), Jordán (Chabarovsk) 34/15 (7+8), Jeřábek (Podolsk) 40/15 (6+9), Krejčík 35/14 (5+9), D. Sklenička (oba Jokerit Helsinky) 44/14 (5+9), Mašín (Chabarovsk) 27/9 (2+7), Mozík (Kunlun) 17/6 (2+4), Vitásek (Dinamo Riga) 19/5 (1+4), Will (Čeljabinsk) 35/4 (0+4), Jakub Kovář (Jekatěrinburg) 47/4 (0+4), Abdul (Čerepovec) 10/3 (2+1), Šustr (Kunlun) 35/3 (0+3), Furch (Dinamo Minsk) 36/1 (0+1), Langhamer (Chabarovsk) 24/0, Hrubec (Omsk) 28/0. Brankáři:

Šimon Hrubec (Omsk) odchytal v 28 zápasech 1620:30 minut, inkasoval 69 branek, průměr má 2,55 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,4 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Jakub Kovář (Jekatěrinburg) odchytal ve 47 zápasech 2663:06 minut, inkasoval 100 branek, průměr má 2,25 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,3 procenta a sedmkrát udržel čisté konto. Roman Will (Čeljabinsk) odchytal v 35 zápasech 1941:25 minut, inkasoval 72 branek, průměr má 2,23 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,9 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto. Marek Langhamer (Chabarovsk) odchytal v 24 zápasech 1277:02 minut, inkasoval 59 branek, průměr má 2,77 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,4 procenta. Dominik Furch (Dinamo Minsk) odchytal v 36 zápasech 2153:06 minut, inkasoval 93 branek, průměr má 2,59 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,0 procenta a jednou udržel čisté konto. Střelci: 1. Jaškin (Dynamo Moskva) 34 branek, 2. Hartikainen (Ufa) 26, 3. Dawes, S. Da Costa (oba Kazaň), Burdasov (Petrohrad), Markus Granlund (Ufa), Prince (Dinamo Minsk) všichni 23, 8. Boucher (Omsk), Danforth (Podolsk), Makejev (Jekatěrinburg) všichni 22, ...15. Radil (Spartak Moskva) 19. Nahrávači: 1. Šipačov (Dynamo Moskva) 42 asistencí, 2. Žafjarov (Nižnij Novgorod) 38, 3. O'Neill (Jokerit Helsinky) 37, 4. Hartikainen (Ufa) 33, 5. Lehterä (Spartak Moskva), Danforth (Podolsk) oba 32, 7. Manninen (Ufa), Daugavinš (Podolsk) oba 31, 9. Hyka (Čeljabinsk), Spooner (Dinamo Minsk), Wideman (Nižnij Novgorod) všichni 30. Nejproduktivnější obránci: 1. Wideman (Nižnij Novgorod) 54 zápasů/39 bodů (9 branek + 30 asistencí), 2. Menell (Dinamo Minsk) 42/34 (5+29), 3. P. Larsen (Ufa) 42/31 (9+22), 4. Dietz (Nur-Sultan) 47/30 (13+17), 5. Kaski (Omsk) 53/29 (12+17). Plusové a minusové body: 1. O'Neill (Jokerit Helsinky) 27 kladných bodů, 2. Dahlbeck, Samorukov (oba CSKA Moskva), Šipačov všichni 24, 5. Jaškin (oba Dynamo Moskva) 21. Nejtrestanější hráči: 1. Cormier (Kazaň) 103 trestných minut, 2. L. Sedlák (Čeljabinsk) 89, 3. O. Lindberg (Dynamo Moskva) 78, 4. Wideman (Nižnij Novgorod) 73, 5. Bobčenko (Čerepovec) 71. Brankáři podle procenta úspěšnosti zákroků: 1. Olkinuora (Magnitogorsk), Reideborn (Kazaň) oba 93,6, 3. Jerjomenko (Dynamo Moskva) 93,4, 4. Hellberg (Petrohrad) 93,1, 5. Bobkov (Omsk) 93,0, ...9. Hrubec (Omsk) 92,4, 10. Jakub Kovář (Jekatěrinburg) 92,3. Brankáři podle průměru obdržených branek na zápas: 1. Reideborn (Kazaň) 1,76, 2. L. Johansson (CSKA Moskva) 1,77, 3. Olkinuora (Magnitogorsk) 1,86, 4. Jerjomenko (Dynamo Moskva) 1,87, 5. Hellberg (Petrohrad) 1,88, ...11. Will (Čeljabinsk) 2,23, 13. Jakub Kovář (Jekatěrinburg) 2,25. Brankáři s čistým kontem: 1. Jakub Kovář (Jekatěrinburg) 7 nul, 2. Pasquale (Jaroslavl) 5, 3. Bočarov, Garipov (oba Dynamo Moskva), Will (Čeljabinsk) všichni 4, ...12. Hrubec (Omsk) 2.