Ten, který vládne všem. Jaškin v KHL dál ohromuje, v čem je jeho kouzlo?

Vsetínský odchovanec dal krásný gól během úterní demolice Dinama Minsk, kde jeho tým vyhrál 6:4. Nejenže mazaným zakončením obelstil reprezentačního spoluhráče a kamaráda Dominika Furcha, ale rovnou zdolal několik milníků najednou.

Nejenže svým 35. gólem sezony zaprvé překonal své dosavadní střelecké maximum. Vloni na 34 zásahů potřeboval 64 zápasů, jedenatřicet jich stihl v 58 duelech základní části. teď se mu ještě lepší počin podařil už za pětapadesát startů během regulérní sezony.



Zadruhé zboural absolutní historický rekord Dynama Moskva. Až daleko za Dmitrijem Jaškinem je v klubových statistikách sedmadvacetigólový Švéd Mattias Weinhandl, ještě o ránu méně má i jeho současný spoluhráč Dmitrij Kagarlickij.



A zatřetí, dotáhl se v historické tabulce Čechů na zvučné hráče minulosti, což je z tuzemského hlediska zdaleka nesledovanější počin. Stejného počtu zářezů v KHL dosáhli dříve již zesnulý světový šampion Jan Marek a někdejší útočník Philadelphia Flyers a juniorský mistr světa Pavel Brendl v inaugurační sezoně 2008/09.

„Když se vracel do Evropy, obával jsem se, jak se vyrovná se širokým kluzištěm. V Rusku je to technické skoro jako v NHL, ale nečekal jsem, že tam dokáže tak velké věci,“ říká nadšeně současný kouč Vsetína Roman Stantien, jenž zná Jaškina od žákovských let a s jeho otcem získal ve valašském dresu šest českých titulů.

„Umím si představit, že jeho tátovi teď všichni píšou a gratulují,“ směje se.



Nejlepší střelecký výkon za sezonu v KHL 48 gólů - Sergej Mozjakin (2016/17)

36 - Nigel Dawes (2016/17)

36 - Steve Moses (2014/15)

35 - Nigel Dawes (2017/18)

35 - Sergej Mozjakin (2012/13)

35 - Jan Marek (2008‑09)

35 - Pavel Brendl (2008/09)

35 - Dmitrij Jaškin (2020/21)

35 - Marcel Hossa (2009/10)

34 - Sergej Mozjakin (2013‑14)



Jaškinova velkolepá hokejová představení v aktuální sezoně si rozhodně potlesk a uznání zaslouží. Vždyť během dlouhé cesty za rekordy ukázal pestrou paletu zakončení. Góly z tečí nastřelovaných puků, zatímco byl masírovaný obránci před brankou. Buldočím instinktem při dorážení kotoučů. Trefoval se z hezkých kombinací po přihrávkách svého centra Šipačova a udivoval individuální vyspělostí i kreacemi.



„Dima byl jako kluk pořád na ledě, venku hrál fotbal i tenis. Byl pohybově nesmírně nadaný a všestranný. Cítili jsme, že je v tomto směru po otci Alexejovi. Navíc má ruskou náturu, že jde do všeho po hlavě. Je tvrdý a razantní, což dokazuje v prostoru před bránou. Schytá tam spoustu ran, ale vydrží to a vrací se mu to tečemi a góly, co dává,“ připomíná Stantien.



„Na druhou stranu je sám hodně tvrdý. Z celého mužstva Dynama má na zápas nejvíc hitů, což je i na KHL hodně. Patří opravdu k vůbec nejlepším útočníkům v lize,“ připomíná.



Často se v Rusku už během loňska devalvoval jeho bodový a hlavně gólový přísun proto, že prý jen doráží nahrávky dvorního nahrávače Šipačova, který má zlaté ruce a prý mu připravuje tak jasné gólové pozice, že je nelze minout. Teď Jaškin potvrzuje, že si spoustu příležitostí dokáže uhrát sám - šikovností, chytrostí, důrazem a přehledem.

„Když chcete hrát v první lajně, musíte mít velkou kvalitu a potvrdit ji každý trénink i zápas. Dima je výborný hráč, a proto je teď tam, kde je. Je ještě komplexnější než za působení v NHL. Trenér Dynama Krikunov ctí heslo: pracovat, pracovat a zase pracovat. V takovém mužstvu na sobě musí dělat každý hráč včetně něj. Vidím, že se posouvá ve zručnosti a stále lepší je i kondičně,“ hodnotí Stantien Jaškinovy pokroky.

Jaškinovi v lize střelecky aktuálně nikdo nestačí. Druhý Fin Hartikainen z Ufy je na 26 brankách, třetí Francouz Stefan Da Costa hrající za Kazaň má 25 gólů. Navzdory tomu, že už jej nikdo nemůže dostihnout, má český útočník ještě o co hrát.

Před sebou už tlačí jen dva nejlepší výkony. 36 gólů Američana Stevea Mosese a naturalizovaného Kazacha Nigela Dawese. Předaleko je s osmačtyřiceti góly nade všemi hokejisty Sergej Mozjakin. Dotáhne to český křídelník alespoň na čtyřicítku?

V základní části zbývá odehrát jen čtyři zápasy. Dynamo Moskva dokončí svůj pětizápasový trip ve čtvrtek proti Petrohradu, v sobotu jede do Helsinek k souboji s Jokeritem. Příští týden nastoupí naposledy před play off doma proti Jekatěringu, ligu zakončí soubojem s Kunlunem hrajícím své letošní duely v Mytišči. Všechno jsou to těžcí soupeři, brankář Avtomobilistu Jakub Kovář navíc patří mezi top 3 gólmany KHL.



Dmitrij Jaškin v dresu Dynama Moskva.

„Strašně bych mu přál, aby se na tu metu dostal. Řekl bych, že v NHL se teď chytají za hlavu, že mu nedali víc prostoru,“ usmívá se Stantien.



Jeho bývalý klubový boss ze St. Louis Doug Armstrong si teď jistě opravdu drbe hlavu, že nebyl s urputným i šikovným útočníkem trpělivější. Lacino se jej zbavoval před sezonou 2018/19 přes list volných hráčů, odkud si jej stáhl Washington, kde mu také nedali větší šanci vyniknout.

Ať už ke čtyřicetigólové hranici dojde nebo ne, téměř jisté je, že si skutečně pomalu předplatil jízdenku nazpět do NHL, kde bude v létě žádaným zbožím.



V jeho rozhodování nad potenciálním návratem do zámoří nakonec sehraje roli hned několik důležitých faktorů. Jaškin jistě nebude mít v úmyslu být znovu dělníkem ve třetí či čtvrté formaci. Důležitá bude délka kontraktu i nabízená gáže a navrch také prostředí a spoluhráči.



„Někdo po něm určitě sáhne. Divil bych se, kdyby ne, byli by sami proti sobě. Když vidím, jak se v KHL prosazuje každý zápas už druhý rok po sobě, měl by se tam vrátit,“ věří Stantien.

Zlepšení na ruské štaci i vypilované bruslení a všestrannost by 27letému hokejistovi měly pomoci zpátky. Trenéři v něm najdou v jeho věku komplexní hráčský balíček za dobré peníze. „Jeho síla je v přesilovkách, prodloužení tři na tři a dokonce i během oslabení, protože výborně brání. Obrovskou výhodou je právě Dimova všestrannost a možnost využití do řady situací v zápase,“ uzavírá.

Mezitím si ještě může zajistit sportovní nesmrtelnost v KHL.