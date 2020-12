Jaškin oslňuje Rusko. Čekal jsem na NHL, ale vybral jsem správně, říká

V hlavním městě žije a válí za tamní Dynamo.

V Moskvě si Čech s ruskými rodiči zahraje za reprezentaci, kterou od čtvrtka čeká Channel One Cup.

A kdo ví, zda neutěšená situace v Bělorusku nedonutí Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF) přesunout část jarního šampionátu do Ruska.

„Kdyby to bylo tady, bylo by to super,“ řekl 27letý Jaškin po úterním tréninku národního týmu v Moskvě. „I kdybych se dostal do finále play off, jel bych! Hrát na mistrovství světa je to nejlepší!“

Nehledě na koronavirový vývoj událostí v NHL je zřejmé, že Jaškin by měl plnit na šampionátu důležitou úlohu. V 35 duelech Kontinentální ligy dal 24 gólů, suverénně vládne tabulce střelců, je hvězdou soutěže.

Góly teď od něj očekává i reprezentační trenér Filip Pešán, k Jaškinovi chce do elitního útoku přiřadit Andreje Nestrašila a Davida Kašeho. „Je to buldok a silový hráč, který si umí udělat prostor před bránou,“ chválí Jaškina nový parťák Kaše. „Navíc má i parádní střelu.“

Kaše zůstal v národním týmu jedním ze dvou „zámořských hráčů“, kteří do Moskvy mohli odcestovat. Kvůli očekávanému odletu do Ameriky a startu kempů NHL museli reprezentační pozvánku odmítnout Hronek, Zadina, Zbořil a Lauko.

Vlastně podobné starosti mohl mít i Jaškin.

Sláva místo nejistoty

Po minulé sezoně, v níž se stal druhým nejlepším střelcem KHL, vyčkával na novou zámořskou výzvu. „Čekal jsem a nějaké nabídky byly. Teď to ale vypadá, že jsem se rozhodl správně,“ přemítá kanonýr Dynama.

Má recht. V Rusku si vypracoval luxusní pozici. Nemusel bezmyšlenkovitě kývnout na jakoukoli pobídku ze zámoří, kde by se navíc mohl ocitnout na hraně sestavy.

A co je nejpodstatnější - NHL už několikrát odsunula start nové sezony, aktuálně cílí k 13. lednu, ale dál ji svírá nejistota a koronavirus.

Oproti tomu Kontinentální liga jede až na několik odložených duelů podle plánu, leckde i s diváky na tribunách a třeba gólman reprezentace a Omsku Šimon Hrubec tvrdí: „Ruskou ligu v tomhle považuju za jednu z nejstabilnějších lig. Myslím, že ať se stane cokoliv, sezona se dohraje.“

Zároveň ale Jaškin nerozporuje, že by ho nějaká příležitost v NHL nelákala. „Teď těžko říct. Mám tu smlouvu na příští rok. A nic mi tu nechybí.“

Češtinu nezapomíná. Slovenský spoluhráč furt mele

Moskvu si oblíbil. Sličná manželka Naďa zde rozvíjí hudební kariéru. Její choť je zase druhým nejlépe placeným borcem Kontinentální ligy.

Jeho život v současnosti ani nijak zásadně nesvazují koronavirové strasti. „Když jsme v březnu dohráli play off, na tři měsíce - duben, květen, červen - zavřeli zemi. Byli jsme doma, v podstatě se nedalo vyjít ven. Teď už je to lepší,“ popisuje.

Na podzim jeho hokejový um obdivoval i slavný Alexander Ovečkin se synkem Sergejem, kteří se dorazili podívat na zápas Dynama. S washingtonským bohatýrem pro klubovou televizi natočil i vtipný šot.

Pohodu má Jaškin i v kabině, kde promrskává češtinu. „Sedí vedle mě Čajka a hodně mele,“ popíchne na dálku slovenského kumpána Čajkovského. „Jsme pořád spolu. Pouštíme si českou muziku, je super se do ní zaposlouchat.“

Příznivé moskevské časy zúročuje i na ledě. Se 34 (24+10) body se řadí mezi nejproduktivnější pětku soutěže, mezi kanonýry nemá konkurenci a klidně může trumfnout metu 31 gólů z minulého ročníku.

„Jsme lépe sehraní. Jde i o sebepochopení mezi kluky. Za sebe víc chápu, co bych měl na ledě dělat,“ říká Jaškin. Svědčí mu souhra s kreativním a extrémně produktivním centrem Vadimem Šipačovem. „Vyhovujeme si. Vybojuju puk, dám mu ho a zkouším si najít prostor, aby mi ho poslal zpátky.“

Vybojuj. A šup na střídačku. V KHL jde do zakončení

Právě tohle je jeden z nejmarkantnějších rozdílů. Jaškin v NHL dlouhé roky platil především za válečníka, který vybojuje puk, ale pak spíš spěchá na střídačku než do zakončení. Důležitější pozici si nevyválčil v St. Louis ani ve Washingtonu. Ač nastřádal slušnou porcí startů v NHL (303), většinou byl schovaný ve třetím či čtvrtém útoku.

V Rusku dostává královský prostor i v ofenzivě.

A dominuje.

V Dynamu odehraje za zápas přes dvacet minut, v jarním náhle zrušeném play off se jeho průměrný icetime vyšplhal dokonce ke 23 minutám.

Neměla by být žádná potíž, aby stěžejní roli zastával i v Pešánově výběru při turnaji EHT. „Včera (v pondělí) i dnes ráno před tréninkem jsme měli mítink. Vypadá to, že to bude svižný hokej, hodně pohybu, líbí se mi to. A těším se,“ přikývne Jaškin.