V hlavě teď máme jen předkolo, říká hradecký trenér Růžička

„Nic takového, třeba kam v play off chceme dojít, neřešíme, v hlavě teď máme jen předkolo,“ řekl hlavní kouč hradeckého mužstva Vladimír Růžička před dnešním vstupem týmu do série s Litvínovem, která lepšího z této dvojice posune do čtvrtfinále.

Mountfield si postup, stejně jako v loňské sezoně, musí uhrát v předkole. V něm se ve své hradecké éře objevil poprvé loni, přesně před rokem jej v sérii s Karlovými Vary úspěšně začal, ale po dvou zápasech se s play off a tím i s celou sezonou musel rozloučit.

ONLINE: Hradec vs. Litvínov podrobná reportáž od 17:00

Co letos, zvládne Hradec splnit nějaký náročnější cíl?

Jak to bude, se teprve uvidí, teď jdeme do prvního kola.

Jako favorit, protože jste skončili o dost výš než Litvínov.

Takhle se to ale nedá brát, play off je jiná soutěž než základní část a Litvínov ukázal, že je jako všechny týmy kolem něj velmi kvalitní. Vybírat se nedá, podívejte se na ostatní dvojice v předkole.

Litvínovu vyšel závěr základní části, v posledních týdnech hrál velmi dobře a vítězil. Jak velké je to varování pro vás jako tabulkového favorita?

Právě proto to bereme tak, že co bylo, už je pryč, všichni začínáme od nuly a kdo chce postoupit, musí uhrát tři zápasy.

Vy jste se jim chtěli vyhnout, ale nakonec jdete stejně jako v minulé sezoně do předkola. Velké zklamání?

Určitě bychom asi všichni byli raději, kdybychom se do čtyřky dostali. A to nejen kvůli nabitému programu, v němž hned po základní části jdeme do předkola, zatímco v případě přímého postupu do čtvrtfinále bychom měli pár dnů na přípravu na něj. Nedá se ale nic dělat, nemá smysl přemýšlet ani o tom, že kdyby byla stejná pravidla jako loni, kdy šlo přímo do čtvrtfinále šest mužstev, tak jsme tam už byli a čekali na soupeře. Letos byla pravidla daná takto.

O čtyřku jste bojovali až do předposledního kola, co chybělo, abyste tento cíl pnakonec přece jen splnili?

Dopředu jsme věděli, že letos bude přímý postup do čtvrtfinále opravdu velkým úkolem. I z respektu ke všem týmům. Řadu z nich jsme pod sebe nakonec dostali, ale bohužel v posledních čtyřech kolech jsme nebyli úspěšní. Hlavně jeden z nich, který o mnohém rozhodoval (v Mladé Boleslavi - pozn. autor), jsme nezvládli. Škoda, já to bral tak, že by nám mělo na čtyřku stačit 92 bodů. My sice uhráli o tři méně, ale ani těch 92 nakonec na přímé čtvrtfinále nestačilo.

Jak i z toho pohledu hodnotíte letošní sezonu?

Že jsme základní část odehráli slušně. Ale teprve teď se začne rozhodovat o tom, jak ji nakonec budeme hodnotit.

Na přípravu na play off jste měli jen pár hodin. Jak se tým za tak krátkou dobu stihl naladit poté, co mu těsně unikla možnost těmto zápasům se vyhnout?

Já si nemyslím, že je to těžké, hráči vědí, že jsme si čtyřku neuhráli, a tak berou i to, že se hned hraje dál.

Jak je tým nastavený na to, že teď začíná boj vlastně o všechno?

Tohle se dá teď těžko hodnotit, ukáží to až výsledky. Důležité je, že všichni jsou odhodlaní jít za úspěchem.

V čem bude Litvínov nebezpečný?

Více věcmi, ale hodně například tím, jak dokáže jít do rychlého protiútoku. Mají hráče, kteří jsou šikovní, musíme dát pozor, aby neodjížděli za naše obránce. Na brejky hodně spoléhají a když se dostanou do šance, tak góly dát umějí.

Právě s Litvínovem je vaše hokejová kariéra hodně spjata, vnímáte zápasy s ním prestižněji?

Ne, je to už dlouhá doba. Beru to stejně, jako kdybychom hráli proti někomu jinému.