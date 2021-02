Hádanky kolem šampionátu v Lotyšsku. Neodradí hokejisty z NHL covid?

Diváci. Organizace.

To vše ovlivní covid, jeho šíření a série jednání lotyšských pořadatelů s tamní vládou a IIHF v dalších měsících. Jednu ze stěžejních otázek lze rozebrat už teď. Zúčastní se turnaje, který v Rize startuje 21. května, i hráči z NHL? „Od nich se odvíjí kvalita šampionátu,“ uvědomuje si člen IIHF Petr Bříza. „Věřím, že se nám podaří hráče z NHL nalákat.“ V koronavirových časech to ovšem půjde velmi složitě.

„Pokud pandemie dovolí, chci se vydat za velkou louži na přelomu března a dubna,“ plánuje generální manažer reprezentace Petr Nedvěd. „V téhle době bude osobní návštěva zlomová v tom, abychom kluky motivovali k reprezentaci po těžké sezoně v bublinách,“ připojí trenér národního týmu Filip Pešán.



Můžete namítnout, že reprezentovat je výsada a čest. „Nepřemlouváme,“ byla zásada Pešánova předchůdce Miloše Říhy. „Pochopil bych, že kluci z morálních důvodů nepojedou do Běloruska, kde vládne diktatura,“ přizvukuje i bývalý trenér národního týmu Alois Hadamczik. „Kdo má ale zdravé srdce, nevybírá si a pojede.“

Z omezení do omezení

Na druhou stranu reprezentanti nejsou jen stroje, ale taky obyčejní smrtelníci. „S pár kluky z NHL jsem se bavil. V nominaci na MS může vzniknout zádrhel,“ tuší Václav Varaďa, dvojnásobný světový šampion a dnes kouč extraligového Třince. Jako hráč pamatuje úspěšnou éru, kdy cesta na MS de facto znamenala medaili a slávu.

Přesto se reprezentanti po zápřahu v NHL na šampionáty zrovna dvakrát nehnali. Třeba na petrohradský turnaj v roce 2000, kde Varaďa získal první zlato, dorazil jen kvartet českých posil ze zámoří. „Cítil jsem, že o akci nebyl takový zájem. Rusko nemělo vizitku úplně kultivované země a často se řeší, jaké je okolí nebo příroda,“ kulantně naznačuje tehdejší útočník Buffala.

Borci se po měsících v cizině chtějí pobavit, setkat se s krajany, prožít společný čas. „Reprezentovat je krásná věc. Ale nechcete být limitovaní pohybem,“ uvažuje Varaďa. „Kluci navíc už z NHL můžou být frustrovaní ze života v bublinách, testování, zápasů bez diváků. Je možné, že nebudou chtít podstupovat další izolace.“



Nezapomeňte ani na výstupní lékařské prohlídky, vyšší riziko nákazy při cestování do Lotyšska i obavy majitelů klubů NHL, kterým se pranic nezamlouvá ani schválená účast jejich zaměstnanců na olympiádě v Pekingu 2022. Jistě, existují nátury jako David Pastrňák nebo Filip Hronek, kteří si účast v nároďáku prosadí téměř vždy. Třeba bek Detroitu na podzim vyrazil na turnaj Karjala, ač prodělal covid a poté se místo řádného tréninku párkrát sklouzl na venkovním kluzišti v Dobříši.

Poslední MS v roce 2019 ovládli Finové, v jejichž týmu bylo minimum hráčů z NHL. Na letošním MS v Lotyšsku to může být podobné i v dalších mužstvech.

Bubliny, které nepřejí

„Hodně bude záležet i na tom, jestli se bude hrát na mistrovství světa s diváky,“ podotýká Hadamczik. Sám by se rád do Rigy vypravil, před 15 lety tam vedl reprezentaci na svém prvním šampionátu.

„Zatím počítáme s tím, že se bude hrát bez diváků,“ říká Bříza za IIHF. V příznivých podmínkách věří, že se haly zpřístupní až z 50 procent. Jistotu naopak představují bubliny, které chránily hokejisty při letním play off NHL nebo na nedávném MS do 20 let. Při vstupu do kanadské bubliny museli junioři strávit čtyři dny v hotelovém pokoji. Obdobná pravidla by řádně komplikovala bleskový přílet posil z NHL vyřazených v 1. kole Stanley Cupu. Navíc je stále omezená letecká doprava mezi Severní Amerikou a Evropou.

I proto je už nyní zřejmé, že do Lotyšska nedorazí přes sto machrů z NHL jako předloni na turnaj na Slovensko. Není ani vyloučené, že se v Rize bude hrát bez vyslanců z nejlepší ligy světa. Zkrácená základní část NHL měla skončit 8. května, jenže se dál kupí pozitivní případy, odklady a karantény, což už natahuje program do 10. května. Hamletovské dilema jet, či nejet do Lotyšska může za váhající hokejisty vyřešit covid.