Bříza: Počítáme s MS bez diváků, ale IIHF udělá vše, aby to změnila

„Záruky lotyšské vlády byly pro IIHF velice důležité a velmi důsledně je proto vyžadovala. Spolupráce je však zásadní také pro covidovou bezpečnost turnaje,“ řekl Bříza.

S ní také souvisí, jestli bude šampionát s diváky, nebo bez nich. Jste optimista?

I v tomto ohledu je jedinou autoritou lotyšská vláda nebo ministerstvo zdravotnictví. Jedině tyto instituce mohou rozhodnout. Těžko mohu říkat osobní názor v době, kdy se všechno mění ze dne na den. Věříme, že se zvedne proočkovanost. Kdyby mohlo být na stadionech přes 50 % diváků, bylo by to úžasné.

Cítíte ochotu Lotyšů vyjít IIHF vstříc?Klíčová bude covidová situace v danou chvíli. Lotyši jsou velcí hokejoví fanoušci, takže by halu zaplnili na všechny zápasy. Menší hala bude mít kapacitu 6 tisíc sedadel, takže 3 tisíce by nebyl problém. Ve větší hale by to bylo přes 5 tisíc. Věříme, že diváci budou, ale je to ve hvězdách. V tuto chvíli se počítá, že celé mistrovství bude bez diváků. Snad najdeme kompromisní řešení.

Předpokládám, že je lepší hrát s tisícovkou diváků než s žádnými, protože by příjem ze vstupného snížil náklady.

V tuhle chvíli nikdo nedokáže říct, jestli to bude 20, 30 nebo 40 procent kapacity stadionu. Covid je silný hráč, to všichni vnímali při MS v házené nebo i před tenisovým Australian Open. Bude to neuvěřitelná výzva jak pro organizátory, tak i pro IIHF, ale samozřejmě hlavně pro všechny účastnické týmy.

Počítá se s vytvořením bublin a do kdy musí být jasno?

Víceúrovňová bublina bude určitě. Mistrovství je velký svátek, kde se potkávají zástupci všech zemí, to teď bohužel nepůjde. Inspirací nám je ale nedávné juniorské MS v Edmontonu, kde bublina fungovala. Je to náročné pro hráče i realizační týmy projít procesem vstupu do bubliny, ale nedá se nic dělat. Z bubliny se posléze nedá vystoupit. Během šampionátu dvacítek se o tom přesvědčil švédský manažer, který jel pro bágl na letiště a už se zpátky nedostal.

Budou takto přísné podmínky i v Lotyšsku?

Podmínky se budou dolaďovat. Výjimkou mohou být příjezdy posil z NHL. Věřím, že zkušenost IIHF a lotyšských organizátorů zajistí bezpečnou bublinu pro všechny.

Věříte, že se hráči z NHL turnaje zúčastní?

Základní část NHL končí 8. května, takže čas na to bude. Pokud tedy hráči z NHL budou chtít přijet z hlediska vlastní bezpečnosti. Další otázkou bude logistika, protože je omezený letecký provoz, a vládní restrikce. Přesto věřím, že se letos hráče z NHL podaří nalákat, pomohlo by to kvalitě turnaje.

Uvažovala IIHF o speciálních letech pro hráče z NHL přímo do Lotyšska?

Nic takového jsme ještě řešit nemohli. Bude to předmětem schůzek, čeká nás série konferenčních hovorů všech manažerů jednotlivých reprezentací, kde se budou hledat odpovědi na otázky. USA a Kanada budou řešit složitou logistiku týmů. Bude to velká výzva. Nedovedu si představit zorganizovat charterové lety. Všichni mají hráče rozeseté po celé Americe, což by bylo v době omezení letů velmi složité. Nedovedu si ani představit, že by IIHF měla na přípravování společných letů peníze.

Některé týmy budou mít těžkosti se samotnou přípravou na mistrovství. Jak to vnímáte?

Je pravda, že je nejasné, jestli týmy budou schopné sestavit přípravný program před šampionátem. Ve Velké Británii se například zrušil celý ligový ročník. Za normálních okolností by před šampionátem probíhal Euro Hockey Challenge, což bude nyní těžko realizovatelné.