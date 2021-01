Bříza: Hrozba Škody nás neovlivnila. Zůstat apolitický je velmi složité

Očekával jste takové rozhodnutí?

V kontextu komunikace, kterou jsme měli v rámci Rady IIHF od listopadu po obdržení zprávy o stavu v Bělorusku, jsme směřovali k názoru, že máme velké výhrady a pochybnosti, že budou naplněny podmínky, aby MS mohlo bezpečně proběhnout. Musíme rozhodnout v rámci platných řádů a stanov IIHF, takže to je paragraf 9, kdy má Rada IIHF právo přemístit pořadatelství v případě, že není zaručena bezpečnost všech účastníků a bezpečný průběh turnaje.

Co tedy přesně vzbuzovalo největší pochybnosti?

Šlo o tři oblasti. Zaprvé společenskou. Zadruhé bezpečnostní, kdy by eskalace jakýchkoli problémů mohla přinést explozi násilí nebo nebezpečných situací. Třetí oblastí byl covid, kde jsme měli určité pochybnosti, jak bude vypadat covidová situace v Bělorusku na přelomu května a června. V Evropě se to dá s očkovacími plány a opatřeními relativně předvídat. U Běloruska jsme měli své výhrady. Tyto tři oblasti byly neustále diskutovány a výsledkem je dnešní jednohlasné rozhodnutí rady.

Panovala tedy široká shoda na tomto rozhodnutí?

Racionální, věcná.

Jak moc velkou roli hrála hrozba Škody Auto coby generálního sponzora MS, že od sponzoringu odstoupí, pokud turnaj proběhne v Bělorusku?

Zažil jsem Škodu na MS už jako hráč od roku 1993 a vždycky jsem byl hrdý, že patří k hlavním tvářím turnaje. Když se řekne hokej, tak se každému vybaví Škoda. Škoda tím prohlášením vstoupila do už tak intenzivní a citlivé komunikace jako velký a silný hráč. My jsme k tomu rozhodnutí ale spěli nezávisle na venkovních vstupech. To je povinnost rady, která má odpovědnost vůči členským zemím, vůči pokladně IIHF a její finanční stabilitě. V posledním týdnu byl velký tlak. Dneska jsme nerozhodovali jenom podle analýz, reportů a tvrdých dat, ale samozřejmě vnímáme i možnosti reputační škody - kdyby se při MS něco stalo, tak by byla IIHF přímo zodpovědná.

IIHF dlouho říkala, že se bude hrát v Bělorusku. Pak se její postoj začal lámat. Kde se vše změnilo?

Chápu senzitivitu tématu. Když jste mimo, tak to vypadá jinak, než když jste uvnitř procesu. V roce 2017 bylo Bělorusku přiděleno MS kongresem a hlasováním. Ve chvíli, kdy máte uplatnit paragraf 9, je potřeba mít jasná fakta, která musíte shromáždit. Kdyby IIHF rozhodovala pouze podle pocitu, tak se vystavuje postihu a dalším škodám za toto rozhodnutí. Je celkem přirozené, že se v tu chvíli musí zanalyzovat veškerá rizika, konsekvence, které takové rozhodnutí může mít.

Hrál roli i politický tlak?

Principem všech sportovních organizací je to, že by měly zůstat apolitické. V dnešním světě je to ale velmi složité. Jednu dobu IIHF chtěla a věřila, že může sehrát pozitivní roli, protože se vždycky mluví o tom, že sport má spojovat. Je to i základní heslo olympismu. V tuhle chvíli to ale není možné.

Nebylo řečeno, kde se místo Běloruska bude hrát.

IIHF má na stole tři uchazeče. První je Dánsko, pak je to Slovensko (Bratislava) a samozřejmě Riga. V Rize je nutno postavit provizorní stadion jako v roce 2006. Avizovali jsme, že rozhodneme do konce ledna, což jsme předběhli o týden. V tuhle chvíli má generální sekretář IIHF a jeho lidé spoustu práce, protože musí začít jednání se třemi uchazeči a vyřešit všechny smluvní vztahy. Během příštího týdne bychom měli dostat analýzu a přehled všech možností, podle toho se bude rozhodovat o druhém uchazeči. Musíme to během dvou tří dnů rozhodnout.

Platí, že Lotyšsko zůstane a připojí se k němu druhá zem, nebo se bude hrát kvůli covidu jen v jedné?

Lotyšsko zůstane každopádně, je to potvrzený pořadatel.

Podle čeho budete druhého pořadatele vybírat? Bude rozhodující postoj k finančním kompenzacím?

Jediný příjem organizátora MS v hokeji je vstupné. V téhle chvíli vycházíme z předpokladu, že nebudou diváci. Těžko může IIHF od někoho chtít, aby v takových podmínkách organizoval MS. IIHF bude platit organizaci MS, musí samozřejmě uzavřít dohodu s Běloruskem o kompenzaci a zajistit další smluvní vztahy, aby to nemělo finanční dopady. A zároveň postavit tým, který bude s lokálními organizátory zajišťovat celou organizaci.

Hovořil jste o kompenzacích pro Bělorusko. Jde o vyrovnání za dosavadní přípravu MS?

To je smysl každé smlouvy. Když jste organizátor, tak máte nějaké výdaje s přípravou akce. Je to v rukách právníků a jedná se.