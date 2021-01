Sýkora: Moc bych přál Bělorusům svobodu, ale Rusové jim ji asi nedovolí

Udělala Mezinárodní hokejová federace (IIHF) správně, když v pondělí Bělorusku odebrala pořadatelství?

Já to kvituju s povděkem. Často se říká, že sport je apolitický, jenže jak v tomhle případě může být, když v zemi bijí a možná i zabíjejí pokojné lidi? To nejde! Zaplaťpánbůh se do toho zapojili sponzoři, když to vyvrcholilo objetím Lukašenka s panem Faselem (prezident IIHF René Fasel).

Vřelým přivítáním Fasel veřejnost skutečně pobouřil.

Bylo to symbolické, zarazilo mě to. Na druhou stranu, co měl Fasel dělat? Takové je ruské prostředí. Je to způsob, jaký se mezi chlapy často používá. Neviděl bych v tom politickou věc jako kdysi polibky mezi Brežněvem a Husákem. Fasel nemohl nic dělat, Lukašenko je velký chlap, prostě ho chytil a objal. Asi by bylo tragikomické, kdyby se začal cukat a utekl od něj. I mně se to jednou stalo.

Ano?

Někde na oslavě, všem jsem podával ruku, jenže pak mě jeden obr vzal a přitáhl k sobě. S tím nic neuděláte. Nemohl jsem se s ním prát, dal by mi přes hubu. (smích)

Podívejte se na vřelé objetí mezi Lukašenkem a Faselem:

Andreï VAITOVICH @andreivaitovich Quelqu’un croit encore que le Mondial 2021 sera annulé au #Bélarus ? Alors regardez cette vidéo de la rencontre entre Lukashenka et René Fasel, le président de la @IIHFHockey. No comment. https://t.co/ZGEadxYmmL oblíbit odpovědět

Rok jste v Bělorusku žil, jak jste zemi a lidi poznal?

Mám na Minsk dobré vzpomínky, je to pěkné město a Bělorusové jsou docela příjemní. Hokej mají rádi. Ve městě žijí snad dva miliony lidí a stejně mě občas někdo na ulici poznal a zastavil. Taky byl vidět rozdíl mezi nimi a Rusy, kteří jsou agresivnější a s velkým sebevědomím.

Zato Bělorusové?

Jsou mírnější, takové sebevědomí nemají, to jsem poznal i na hráčích, kteří byli víc zaražení. Na rozdíl od předešlého působení v ruském Jekatěrinburgu jsem měl ale zase v Minsku jistotu, že dostanu peníze podle smlouvy za odvedenou práci. Tehdy to úplná samozřejmost nebyla.

Dalo se s Bělorusy bavit o politice?

Na to téma mluvili opatrně. Spíš jsem tedy hovořil já a oni přikyvovali. Lidi v zázemí klubu, vedení, ti na Lukašenka neřekli jediné slovo. Prezident byl tabu ve smyslu, že on ten klub zajišťuje, tak můžeme být rádi. Nechtěli se o něm bavit.

Přijel někdy Lukašenko do klubu?

Tvrdil, jaký je fanda hokeje, tak jsem si myslel, že bude jezdit častěji. Za rok dorazil jen dvakrát nebo třikrát. Zase dvakrát týdně jezdil do menší haly na takové tréninkové zápasy, sestavil mužstvo z bývalých hráčů, snad jim i dával peníze. To vždycky v Minsku zavřeli hlavní třídu, prezident jí projel celou na zelenou a zahrál si. Když se vracel, zase se všechno zavřelo. Jestli to tak vypadá i teď, nevím.

S MIKROFONEM. Svými postřehy Marek Sýkora obohacoval televizní diváky od roku 2014. Po MS 2018 v Dánsku skončil.

Myslíte, že Lukašenko přestává být mezi tamními lidmi při hovoru tabu?

Lidi, kterým bych mohl zavolat, jsou podle mě jeho příznivci nebo se bojí, aby nepřišli o výhody. Kdo ví. Demonstranti se do toho pustili, je vidět, že mají chuť, aby mohli jezdit po světě, aby měli vymoženosti jako my, svobodu. Já se ale obávám, že kdyby se měl z Běloruska stát demokratický stát, jsou bez šance.

Myslíte?

Pořád je to ruská zóna, patří do impéria. Rusové si nenechají přijít NATO až k jejich hranici, to dávají jasně najevo. Přestože tam život není špatný, je držený režimem. Ukázali to tou brutalitou při demonstracích, která mě až překvapila. Takový režim byste museli zažít. Ano, i kolem mě tehdy občas problesklo, že ten nemohl dostat práci, ten nemohl studovat... Jako kdysi tady za komunistů.

Asi nemá smysl ptát se, zda byste Bělorusům přál, aby se z toho režimu vymanili, že?

Samozřejmě, že bych jim to moc přál, kéž by mohli žít svobodněji. Než jsem práci v Minsku vzal, ptal jsem se v Rusku lidí, co na tu nabídku říkají. Všichni mi říkali: Jdi tam, tam je to po všech stránkách fajn. A bylo. Volala mi nedávno i běloruská novinářka, ale vytípl jsem to, netroufám si o té situaci mluvit rusky. Takhle česky vám to povědět zvládnu, ale jí bych to těžko vysvětloval, to chce dobrá slova.



Český svaz se k odebrání pořadatelství také vyjádřil, ale spíš neutrálně. Neměl prezident Tomáš Král rozhodnutí podpořit z hlediska lidských práv?

Jako bývalý trenér a senior o tom mluvit můžu... Myslím, že lidé ve vedení svazu musí být opatrní, je to součást politiky. Dávají si pozor, aby neudělali chybu. S Tomášem Králem jsme kamarádi, bydlíme v jedné vesnici, takže se mi konkrétně tohle těžko hodnotí, to se na mě nezlobte. Tomáš je právník, kvalifikovaný člověk a má to v hlavě v pořádku. Ví, co a proč říká.

Tomáš Král

Přesto, nebyl byste osobně rád, kdyby svazové vyjádření bylo méně neutrální?

Ano, byl bych rád, kdyby se vyjádřili nějakým způsobem, že co se v Bělorusku děje, je nedůstojné pro pořádání mistrovství světa. Nějaká taková formulace se tam mohla objevit.

Kde myslíte, že se odehraje původně běloruská skupina A?

Rozhodnou peníze, co jiného? IIHF získává ze světových šampionátů peníze na veškerou činnost, najednou to odpadlo. Líbilo by se mi to na Slovensku, ale kdybyste po mně chtěl tip, tak to udělají Lotyši sami. Už jsem četl, že by mohli postavit provizorní stadion.