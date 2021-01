Švédský mistr slibuje bojkot MS v Bělorusku. Hokej nesmíme zneužívat, říká

„Kdyby mě nominovali, rozhodně bych řekl ne. Nejel bych do Běloruska. Nemyslím si, že je v pořádku, co se v té zemi děje,“ cituje Gustafssona švédský web Aftonbladet.

Naráží tím na násilně potlačované protesty, k nimž se tamní veřejnost odhodlala po srpnových prezidentských volbách, z nichž znovu vítězně vyšel Lukašenko. Běloruská opozice od počátku poukazovala na podvody u voleb.

32letý Gustafsson je dlouholetým švédským reprezentantem, v roce 2013 se stal mistrem světa, o rok později získal bronz. V roce 2018 se zúčastnil i olympijských her v Pchjongčchangu.

„Přemýšlel jsem o tom. Když jsem byl mladší, soustředil jsem se především na sport, staral se o sebe. Ale jak stárnete, začnete vnímat svět v širším kontextu v tom, co je důležité. Učíte se a já narazil na termín „sportswashing“ teprve před pár lety,“ vysvětluje Gustafsson.



Pro vysvětlení, anglický výraz „sportswashing“ se používá pro vyjádření obvykle zkorumpovaného či autoritářského režimu, který využívá sport ke zlepšení mezinárodní reputace. Podobně takto v Čečensku využívá diktátor Ramzan Kadyrov MMA bojovníky, příkladů byste našli více.

„Uvědomte si, jakou je sport ve světě neuvěřitelně hybnou silou. A proto si nemyslím, že by měl být zneužíván ke špatným účelům,“ myslí si Gustafsson.



Stále není jisté, zda šampionát v Bělorusku (skupina A v Minsku i s Českem a Švédskem) opravdu proběhne, prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel byl o tom ostatně tento týden s Lukašenkem jednat.

„IIHF má velké obavy o schopnost Minsku zorganizovat turnaj bezpečně z koronavirového hlediska, probíhá vyšetřování prezidenta Běloruské hokejové asociace (ten je podezřelý z podílu na vraždě) a v zemi vládne neklid, jenž výrazně ovlivňuje přípravy na turnaj a vzbuzuje oprávněné znepokojení ze strany týmů, fanoušků a vládních představitelů,“ uvedl Fasel na webu IIHF.



Na druhou stranu Fasel rozhořčil veřejnost tím, že se s Lukašenkem vítal jako starý přítel, což zachytily videokamery.

„Tohle se úplně nepovedlo, to musím přiznat. Samotnému je mi to trapné,“ řekl Fasel švýcarské televizi SRF. „Mrzí mě, že to někdo interpretuje tak, že schvaluju, co se v Bělorusku děje. Represe proti různým lidem jsou samozřejmě neakceptovatelné.“

Člen Rady IIHF Petr Bříza na konci roku uvedl pro iDNES.cz, že se musí o místě konání turnaje rozhodnout do konce ledna a že zatím žádná hokejová federace oficiálně neplánuje šampionát bojkotovat. Fasel později řekl, že IIHF jedná s Dánskem a Slovenskem, zda by nebylo možné běloruskou skupinu uskutečnit v jejich zemích.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král pro iDNES.cz uvedl, že o pořádání turnaje nestojí. „Šampionáty, které hostíme, jsou charakteristické rekordními návštěvami a skvělou atmosférou, což koronavirová a protiepidemická opatření neumožňují,“ vysvětlil.

K bojkotu šampionátu už v minulosti vyzval český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

