Petříček vyzývá, aby kvůli Lukašenkovi nebylo MS v hokeji v Bělorusku

„Já jsem zaznamenal již silnou kritiku ze strany Lotyšska, že by mělo proběhnout MS v hokeji zároveň v obou zemích. Zejména proto, co se odehrává v Bělorusku, kde tamní režim pokračuje v represích občanské společnosti, v násilí proti pokojně demonstrujícím a já si nedovedu představit, že by demokratický svět podporoval konání mistrovství světa v hokeji v Bělorusku Alexandra Lukašenka,“ řekl novinářům Petříček.

Zdůraznil, že to je na rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace (IIHF), ale jeho názor na to je jednoznačný. „Neměli bychom legitimizovat represivní režim Alexandra Lukašenka,“ uvedl Petříček.

V ulicích běloruských měst protestují pravidelně desetitisíce lidí proti proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb v jejich zemi, v nichž se Lukašenko utkal se Svjatlanou Cichanouskou, která nyní žije v exilu v Litvě a je připravena se postavit do čela země.

Podle režimu běloruského diktátora Cichanouská získala jen něco přes deset procent hlasů. To považují Lukašenkovi odpůrci za výsměch.

Lídři států Evropské unie se také již v létě shodli, že neuznávají prezidentské volby v Bělorusku, po nichž se prohlásil za vítěze znovu Lukašenko. Podle šéfů unijních států a vlád nebyly volby svobodné ani spravedlivé. Žádají opakování voleb v Bělorusku.