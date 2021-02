Hvězdné války se blíží. Jak covid popohnal hráče NHL na olympiádu v Číně

I tohle značí, jak olympiáda zásadně a dlouhodobě ovlivňuje dění v NHL. A její zaměstnance musí těšit, že po osmi letech budou součástí zimních her.

„Je to skvělé, někteří se na olympiádu nikdy nedostanou,“ říká útočník Caroliny Martin Nečas, který se narodil rok po olympiádě v Naganu. Podobných mládenců bude v českém výběru zřejmě víc.

Zní to trochu zvláštně, ale čínský virus vlastně popohnal hokejisty z nejlepší ligy světa do Pekingu.

Jak to? NHL s hráčskými odbory v létě horečně jednala o dokončení přerušeného ročníku a covidové budoucnosti. Jedním z odpustků za zdravotní rizika, vyšší srážky z platů a uvěznění hráčů do bublin byl jejich návrat na olympijský led. Platí to i pro Turín 2026.

„Pro hráče to byl nejprobíranější a nejdůležitější bod,“ přibližuje Andrew Copp, útočník Winnipegu a člen hráčské vyjednávací party. „Všichni z nás to považují i za skvělý způsob, jak rozšířit základnu fanoušků a zvýšit tržby v době pandemie.“

René Fasel

Z olympiády může profitovat NHL i její hráči, jenže jejich nadšení nesdílejí majitelé klubů. Riskují zdraví opor a teď není řeč jen o neutuchající síle viru. Dál přetrvává i spousta nejasností, jako třeba kdo a jak bude třeba hradit náklady za pojištění nebo cestování. „Musíme všechny přesvědčit, že je to skvělá možnost pro hokejový restart,“ říká šéf IIHF René Fasel.

Co čekat od Pastrňáka a spol.

Poslední akce nejlepších hokejistů světa se odehrála v roce 2016 na Světovém poháru v Kanadě. Teď se zdá, že přesně za rok v Asii se hvězdné hokejové války uskuteční znovu.

McDavid, Ovečkin, Matthews, Kane, Draisaitl, Hedman. To zní náramně, že? Reprezentační trenér Pešán by mohl vytvořit elitní lajnu z bostonských Davidů Krejčího a Pastrňáka, s nimiž by nalevo kmital Palát, šampion NHL z Tampy. Druhý útok by mohl řídit Hertl, který by měl na křídlech kapitána Voráčka a kanonýra Kubalíka.

Momentky z olympijského turnaje v Pchjongčchangu 2018 bez účasti hráčů z NHL.

Češi nemusí být v Číně jen do počtu. Ve skupině narazí na Švýcary a Rusy, třetí soupeř vzejde z olympijské kvalifikace, kterou covid o rok odložil. Třeba Slováci se o postupové místo poperou s Bělorusy, Poláky a Rakušany.

Jejich fandové musí trnout, ostatní se nemohou dočkat. Snad vir a dohady show nezkazí.