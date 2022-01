Olympiáda? Chci na ni víc než do NHL, říká pardubický útočník Blümel

Na dravé mládí se však nedostalo, chybí nejproduktivnější hráč extraligy ze Sparty Filip Chlapík, ale třeba i pardubický útočník Matěj Blümel, jehož forma stále směřuje směrem vzhůru. Jednadvacetiletý útočník se objevil i na dosavadních dvou akcích nároďáku, kterými byly turnaje Channel One Cup a Karjala Cup.

„Doufal jsem, že bych se na olympiádu mohl podívat třeba jen jako náhradník, ale ten tým, který vybrali, tak je zkušený. Kdybyste se mě zeptali, koho bych nahradil, tak bych neřekl žádné jméno. Všechno jsou to skvělí hráči a budu jim držet palce,“ říkal skromně Blümel.

Přesto se ale případného odletu do Pekingu začátkem února nevzdává. Trenér Filip Pešán a generální manažer reprezentace Petr Nedvěd sami uvedli, že konečná nominace se ještě oproti té stávající může dramaticky měnit. Finální seznam jmen bude oznámen přesně za týden.

„Můžu říct, že olympiáda je můj sen, ještě větší než si zahrát v NHL. Slyšel jsem, že se to může ještě hodně měnit, ale už nad tím nebudu přemýšlet tolik jako před nominací. Kdyby něco přišlo, tak budu moc šťastný, ale když ne, svět se nezboří,“ uznal Blümel.

Pokud by se ale jeho jméno na výčtu přece jen objevilo, je okamžitě připraven olympiádě všechno podřídit. Nejen kvůli stále hrozící nákaze covidem.

„Byl jsem na třetí dávce, takže doufám, že mě to trochu ochrání. Neříkám, že si nezajdu do restaurace na jídlo, ale budu se maximálně snažit být mimo civilizaci. Možná i zauvažuji nad tím, že si nechám dovážet potraviny. Ale nechci se na tu nominaci upínat,“ zopakoval Blümel.

Nahoru dolů

V letošní sezoně za Dynamo zatím naskočil do 39 zápasů, ve kterých posbíral 11 gólů a 10 asistencí. Na první pohled velmi slušná čísla, Blümel však vidí rezervy.

„Občas je to nahoru dolů. Moc nevím, čím to je. Kolikrát jedu sám na bránu, neproměním, a pak to mám trochu v hlavě. Pracuju na tom, abych se naučil tyhle věci neřešit, ale sezonu si jinak užívám,“ přemítal Blümel.

V posledním utkání pomohl Pardubicím gólem a nahrávkou k obratu a výhře nad Kladnem 4:3 v prodloužení. Ještě deset minut před koncem Dynamo prohrávalo 1:3, Blümel vyrovnával razantní střelou až v 56. minutě (prodloužení rozhodl vteřinu před koncem z brejku Jan Košťálek).

„To bylo krásné. Jeli jsme dva na dva s Adamem Musilem, který mi naservíroval puk na zlatém podnose. Super pocit,“ těšilo Blümela.

Zítra na jeho tým čeká od 18 hodin domácí zápas s Olomoucí, Dynamo je na třetím místě s pětibodovou ztrátou na vedoucí Třinec.

„Na to nekoukám. Hlavním cílem je skončit do čtvrtého místa, cokoliv navíc by bylo fajn, ale neměli bychom myslet přehnaně vysoko. To by pak mohlo ovlivnit náš výkon na ledě,“ brzdil Blümel.