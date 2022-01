Hokejová nominace pro Peking: bez Gulaše a Chlapíka, vrací se Červenka

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zástupci NHL, NHLPA (Hráčská asociace NHL) a IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje) se sice na účasti hráčů ze zámoří v Pekingu domluvili, jenže kvůli rychle se šířící variantě koronaviru omikron a odkládání desítek zápasů nakonec z dohody sešlo. Svou roli sehrály i zprávy ohledně pětitýdenní karantény v Číně v případě pozitivního testu.

„Reprezentovat Česko na olympiádě byl a stále je můj sen, takže mě to hodně mrzí. Bohužel se tu situace každým dnem zhoršuje, čím dál víc týmů do toho padá. Naděje se každým dalším dnem rychle zmenšovala a toto rozhodnutí se dalo čekat,“ napsal na sociální sítě brankář Petr Mrázek.

Program českých hokejistů na OH 9. února 14:10 ČESKO - Dánsko 11. února 9:40 ČESKO - Švýcarsko 12. února 14:10 Rusko - ČESKO

Reakce některých dalších hráčů byly o poznání ostřejší. „Měl jsem až pocit, že se nás o olympiádu snažili připravit už delší dobu. Nechtěli, abychom tam jeli. Je to obchod, my jsme zboží,“ ulevil si Brad Marchand, kanadský útočník Boston Bruins.

Fanoušci si tak na spojení Davida Pastrňáka, Ondřeje Paláta nebo Jakuba Voráčka s reprezentačním dresem musí počkat. Pozornost se znovu po čtyřech letech přesouvá na hokejisty z Evropy, kteří neodletí do Číny v ideálním rozpoložení.

Dosavadní výsledky z této reprezentační sezony hovoří za vše. Šest zápasů. Šest porážek. Jediný bod. Skóre 11:24. A celá řada dalších vykřičníků.

„Když jsem viděl soupisku, tak jsem si říkal: ,Ty jo, to jsme silní, něco uhrajeme.‘ Přijeli jsme asi s nejlepším týmem, jaký můžeme z Evropy poskládat. Stydím se za to, že jsme neuhráli nic,“ kroutil po prosincovém Channel One Cupu hlavou brankář Šimon Hrubec.

„Zdá se mi, že si tady furt něco nalháváme. Už toho mám celkem dost,“ vyprávěl už během turnaje rozladěný Jan Kovář.

Ani jeden z nich by v nominaci neměl chybět, útočník švýcarského Zugu je hlavním kandidátem na pozici kapitána. Pozvánka do Pekingu by neměla minout ani olomouckého centra Davida Krejčího, který ještě v minulém ročníku působil za oceánem.

Solidní šanci mají také brankář Roman Will, obránci Jakub Jeřábek s Lukášem Klokem nebo útočníci Michael Špaček, Michal Řepík, Tomáš Hyka či Lukáš Sedlák.

Spekulace se rojí okolo Romana Červenky, nejproduktivnějšího hráče extraligy Filipa Chlapíka a Milana Gulaše, který patřil na moskevském turnaji k nejlepším.

Vzhledem k neuspokojivým výsledkům se na konci minulého roku vznášely otazníky nad budoucností trenéra Pešána. Ke změně ale nedošlo, výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje mu vyjádřil důvěru.

„Filip má svoji kvalitu a je mužem na správném místě. Asi bych lhal, kdybych nepřemýšlel o různých variantách, ale nakonec celý realizační tým má moji podporu. Chápu, že to teď asi vidíte hodně negativně, ale pojďme si věřit,“ uvedl Nedvěd.

Společně s Pešánem dají dohromady finální podobu týmu, který vstoupí do olympijského turnaje devátého února ve 14:10 středoevropského času proti Dánsku. Dalšími soupeři národního týmu v základní skupině B budou Švýcaři a Rusové.

Skupinu A tvoří Kanada, Spojené státy americké, Německo a Čína. Ve skupině C se potkají Finsko, Švédsko, Slovensko a Lotyšsko. Do čtvrtfinále postoupí přímo jen vítězové skupin a nejlepší mužstvo z druhého místa. Ostatní se o účast mezi elitní osmičkou poperou v kvalifikaci.