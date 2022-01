Chceme být černým koněm, říká Pešán. Někteří hráči o nominaci nevěděli

Čas na změny v nominaci mají Pešán s Nedvědem do 24. ledna, to oznámí finální verzi. Poté bude možné do sestavy sahat pouze ze zdravotních důvodů.

„Nominace určitě není konečná. Náhradníci jsou také připraveni reprezentovat a odcestovat do Pekingu,“ připouští Pešán možné změny.

Mezi hráči těsně pod čarou jsou podle Nedvěda například Milan Gulaš, Filip Chlapík, David Tomášek, Jakub Flek nebo Matěj Blümel.

Ze sestavy z posledního turnaje Euro Hockey Tour v Rusku se do Pekingu počítá s třinácti hráči. Původně jich ale mělo být mnohem více, Pešán totiž před vystoupením v Moskvě tvrdil, že výběr z Ruska je velmi blízký tomu olympijskému.

„Pečlivě jsme oba turnaje ve Finsku a v Rusku zanalyzovali a u některých hráčů jsme změnili názor. I tak si myslím, že třináct jmen je poměrně vysoké číslo,“ tvrdil Pešán.

Hráči z KHL se sejdou na srazu v Praze 23. ledna, ostatní se připojí později. Kemp bude trvat deset dní.

O čem dalším Pešán s Nedvědem mluvili?

O síle týmu:

Pešán: „Půlka týmu jsou hráči, kteří turnaje Euro Hockey Tour nehráli. Tvář je jiná, jednoznačně nechceme navázat na dosavadní výsledky, to je jasné. Loňský rok jsme Euro Hockey Tour s mladým týmem prošli výsledkově velmi slušně, ale na mistrovství se nám nedařilo. Proto doufám, že pomalý rozjezd reprezentace bude znamenat nejlepší formu až během olympiády.“

O komunikaci s hráči:

Nedvěd: „Komunikace s hráči je neustálá. Ale co se nominace týče, není na pořadu dne, abychom obvolávali každého hráče, který je nominovaný.“

O riziku spojeném s covidem:

Nedvěd: „Je to pro nás všechny nepříjemná situace, až samotný odlet a přílet ukáže, jestli jsme to zvládli, ale pevně věřím, že budeme úspěšní. Na mistrovství světa jsme to zvládli na jedničku.“

Pešán: „Chováme se tak, že turnaj proběhne a budeme na něj připravení.“

O přerušení KHL od 15. ledna:

Pešán: „Komplikace to není, nejsme jediný tým, který má v KHL hráče. Máme připravený kemp, budeme mít hráče pod kontrolou. Budeme čekat na hráče, kteří budou přijíždět, pokud bude jejich soutěž také přerušena. V kempu je rádi uvítáme.“

O absenci Filipa Chlapíka a Lukáše Jaška:

Nedvěd: „Oba jsou hráči, kteří se nakonec mohou v nominaci objevit. Dnešek je možná trochu nešťastný, do 24. ledna může dojít ke změnám. Soupiska není nafukovací a v současnosti jsme to cítili takto. Tým je dobře poskládaný, dbali jsme na to, aby v něm byla správná chemie.“

O absenci Matěji Blümela a dalších mladých hráčů:

Nedvěd: „Ten je také mezi náhradníky, do nominace se stále může dostat. Věkový průměr je docela vysoký, ale olympiáda není jako mistrovství světa. Je to mnohem kratší turnaj, a i proto jsme se rozhodli pro tento zkušenější tým.“

O absenci Milana Gulaše:

Nedvěd: „Milan je v naší širší nominaci a 24. ledna uděláme definitivní tečku.“

O skládání nominace:

Pešán: „Naše soupiska je velmi zkušená, věkový průměr je okolo třiceti let. Shodli jsme se na tom, že nám chybělo na mistrovství světa více lídrů. Proto jsme vsadili na zkušené hráče oproti mládí a věřím, že jsme udělali dobře.“

O změně názoru a nominování bratrů Zohornových:

Nedvěd: „Vycházel jsem z toho, že jedou hráči z NHL, a v tom případě jejich nominace neexistovala. To padlo, proto se začalo skládat zcela jiné mužstvo.“

O nominaci Patrika Bartošáka:

Nedvěd: „Konzultovali jsme brankáře se Zdeňkem Orctem. Má fantastickou formu, měl svoje problémy, ale ty už jsou pryč. Podává stabilní výkony, ukázal to na mistrovství v Bratislavě. Stále mu věříme, proto jsme ho zařadili do nominace.“

O brankářích:

Nedvěd: „Všichni stojí na stejné čáře a uvidíme, samozřejmě to bude hlavně na trenérech a Zdeňku Orctovi, koho postaví na první zápas, a od toho se to bude odvíjet.“

O úloze Romana Červenky:

Nedvěd: „Bude patřit k našim lídrům, je to náš nejzkušenější hráč, podává stabilní výkony, patří k jednomu z lepších hráčů ve Švýcarsku. Filip se za ním poletí podívat.“

Pešán: „Budeme se snažit Romanovi ušít roli na tělo. Bude hrát přesilovou hru na svém postu, na kterém opakovaně boduje. Je to pravá ruka trenérů, na práci s ním se velmi těším.“

O roli kapitána:

Pešán: „Jasno máme, ale první zápas nás čeká až za měsíc, takže máme do oznámení ještě hodně času.“

O programu extraligy:

Nedvěd: „Přáli bychom si, aby hráči 1. února už nehráli, když druhý den odlétají. Ale není to v našich rukou.“

O úrovni turnaje bez hráčů z NHL:

Pešán: „Kvalita turnaje utrpí, samozřejmě. Přesto si troufám říct, že kvalita turnaje bude vyšší než na mistrovství světa. Ačkoliv jsem v propuštění hráčů z NHL věřil, musím říct, že bez nich šance českého národního týmu vzrostly. Ostatní týmy mají více hráčů v NHL, nechci být alibista, ale doufám, že budeme černým koněm.“

Nedvěd: „Jsou to olympijské hry, neznám sportovce, který by nechtěl přivézt z olympiády medaili. Úroveň bude vysoká a my se na turnaj těšíme. Ale ano, s hráči NHL by úroveň byla ještě na vyšším stupni. Bude to i tak hokejový svátek. Je to pro nás obrovská výzva.“

O slovech Tomáše Krále, prezidenta svazu, že má Pešán „nůž na krku“:

Pešán: „Slova Tomáše Krále jsem neslyšel, nevím, kde se toto vyjádření vzalo. Jsem odvolávaný už od první minuty ve funkci, je to součást mojí práce. Jsme na to všichni trenéři zvyklí, ale je to pro mě motivace navíc.“