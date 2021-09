Olympijský program hokejistů: v Pekingu začnou 9. února proti Dánsku

Program hokejového turnaje na olympijských hrách v Pekingu (9.- 20. února 2022) Složení skupin:

Skupina A: Kanada, USA, Německo, Čína.

Skupina B: Rusko, ČR, Švýcarsko, Dánsko.

Skupina C: Finsko, Švédsko, Slovensko, Lotyšsko. Středa 9. února:

Skupina B (National Indoor Stadium):

09:40 Rusko - Švýcarsko

14:10 ČR - Dánsko Čtvrtek 10. února:

Skupina C (National Indoor Stadium):

05:10 Švédsko - Lotyšsko

09:40 Finsko - Slovensko Skupina A:

14:10 USA - Čína (National Indoor Stadium)

Kanada - Německo (Wukesong Sports Centre) Pátek 11. února:

Skupina B (National Indoor Stadium):

05:10 Dánsko - Rusko

09:40 ČR - Švýcarsko Skupina C:

14:10 Lotyšsko - Finsko (National Indoor Stadium)

Švédsko - Slovensko (Wukesong Sports Centre) Sobota 12. února:

Skupina A (National Indoor Stadium)

05:10 Kanada - USA

09:40 Německo - Čína Skupina B:

14:10 Rusko - ČR (National Indoor Stadium)

Švýcarsko - Dánsko (Wukesong Sports Centre) Neděle 13. února:

Skupina C (National Indoor Stadium)

05:10 Slovensko - Lotyšsko

09:40 Finsko - Švédsko Skupina A:

14:10 Čína - Kanada (National Indoor Stadium)

USA - Německo (Wukesong Sports Centre) Úterý 15. února:

05:10

kvalifikace play off (National Indoor Stadium)

kvalifikace play off (Wukesong Sports Centre)

09:40 kvalifikace play off (National Indoor Stadium)

14:10 kvalifikace play off (National Indoor Stadium) Středa 16. února:

05:10 čtvrtfinále (National Indoor Stadium)

07:00 čtvrtfinále (Wukesong Sports Centre)

09:40 čtvrtfinále (National Indoor Stadium)

14:30 čtvrtfinále (National Indoor Stadium) Pátek 18. února (National Indoor Stadium):

05:10 semifinále

14:10 semifinále Sobota 19. února (National Indoor Stadium)

14:10 o 3. místo Neděle 20. února (National Indoor Stadium)

5:10 finále