PŘEHLEDNĚ: Zimní show v Pekingu. Kdy závodí české i světové hvězdy

Hokejová a biatlonová klání, dvojí obhajoba Ester Ledecké či útok Martiny Sáblíkové na sedmou medaili. Zimní olympijské hry v Pekingu lákají na spoustu výjimečných okamžiků, podívejte se, kdy půjdou do akce české naděje a kdy sledovat největší taháky celých her. Čína ožije zimními radovánkami od 4. do 20. února.