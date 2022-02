ONLINE: Finsko - Švýcarsko 0:0. Suomi hrají s přemožitelem Česka

Finové vstoupili do turnaje parádně. Tedy, až na úplný úvod. V prvním duelu totiž prohrávali se Slováky v šesté minutě 0:1, avšak utkání zvládli otočit a nakonec vyhráli jasně 6:2.

V druhém zápase si poradili se spořádanými Lotyši 3:1 a čekalo je derby s Tre Kronor. Švédové se dostali díky zbytečným faulům Finů ve druhé třetině do tříbrankového vedení, které ale nepochopitelně prohospodařili.

Finové ve třetí třetině vyrovnali a v prodloužení vystřelil bod navíc Harri Pesonen.

To Švýcaři prošli základní skupinou ve zcela opačné náladě. V tuhé bitvě nestačili nejtěsnějším možným rozdílem na Rusy, na nájezdy podlehli také Čechům.

Nakopnout se chtěli proti Dánům, avšak ti hráli i ve třetím utkání skvěle. Výborně brání, zbytečně nefaulují a jsou efektivní. Jednoduše plní svůj plán a ten naplnili i se Švýcary (5:3).

Osudné osmifinálové kolo ale Švýcaři zvládli, když otočili odvetu s Českem a po výhře 4:2 postoupili do čtvrtfinále.

Hráči ze země helvétského kříže by se v případě postupu výrazně přiblížili zisku medaile, na kterou na olympijských hrách čekají už dlouhých 74 let. Naopak Finové bývají v poslední době v play off zimních her úspěšní, výjimkou je jen poslední turnaj v Pchjongčchangu.