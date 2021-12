Sport 2022: Peking, Katar, hokej ve Finsku a také 11 šampionátů v Mnichově

Ani v roce 2022 se sport nevyhne skloňování slova covid. Dominový efekt způsobený ročním odkladem OH v Tokiu odsunul některé akce původně plánované na rok 2021. Platí to i pro jeden z vrcholů sportovního roku, kterým bude červencové MS v atletice v americkém Eugene.

Zimní olympijské hry termín neměnily, ale od 4. do 20. února se v Pekingu bude žít, trénovat i sportovat v mimořádně přísných podmínkách. Účast nejlepších hokejistů světa, atraktivní biatlon, dvojnásobná obhajoba Ester Ledecké nebo třeba olympijská premiéra českých hokejistek i tak přitáhnou k čínské metropoli velkou pozornost.

V březnu bude český fotbal usilovat o postup na mistrovství světa. Pokud tým trenéra Šilhavého v baráži přejde přes Švédsko a pak i přes lepšího z dvojice Rusko - Polsko, čeká ho na konci roku cesta do Kataru. Šampionát se kvůli vysokým teplotám, které v oblasti Perského zálivu panují, uskuteční až v zimě. Problematickou volbou pořadatele si světový fotbal hodně zkomplikoval tvorbu termínových listin zejména klubových soutěží. Skupinová fáze evropských pohárů tak bude dohrána už v prvním listopadovém týdnu.

Hokejový šampionát se po devíti letech vrací do Finska, o turnaj se podělí Helsinky a Tampere. Česká reprezentace bude hrát v Tampere ve skupině s Finskem, USA, Švédskem, Lotyšskem, Norskem, Běloruskem a Británií.

Malou „evropskou olympiádu“ bude v srpnu hostit Mnichov, kde se v jediném termínu uskuteční jedenáct mistrovství Evropy. Do multišampionátu se zapojí veslaři, sportovní lezci, moderní gymnasté, triatlonisté, stolní tenisté, atleti, plážoví volejbalisté, rychlostní kanoisté a dráhoví, silniční i horští cyklisté. Kromě toho ještě budou ve stejném termínu paralelně závodit o evropské medaile i plavci v Římě.

Významné sportovní akce opět zavítají i do České republiky. Biatlonový Světový pohár se Novému Městu na Moravě sice vyhne, ale na přelomu ledna a února zde proběhne IBU Cup. Na stejném místě se pak v květnu pojede SP horských kol. Resort Malevil a město Jablonné v Podještědí hostí v červnu ME v maratonu horských kol a v září tuzemské sportovní akce vyvrcholí mistrovstvím světa ve veslování v Račicích.

I Leden

26. 12. - 5. 1. MS hokejistů do 20 let, Edmonton a Red Deer (český tým hraje v Edmontonu s Kanadou, Finskem, Německem a Rakouskem)

1. - 9. 1. Tenisový ATP Cup, Sydney

2. - 14. 1. Rallye Dakar, Saúdská Arábie

7. - 9. 1. ME v rychlobruslení, Heerenveen

9. 1. - 6. 2. Fotbalové mistrovství Afriky, Kamerun

10. - 16. 1. ME v krasobruslení, Tallin (Estonsko)

13. - 30. 1. ME házenkářů, Maďarsko a Slovensko (český tým hraje v Bratislavě se Španělskem, Švédskem a Bosnou)

17. - 30. 1. Tenisový Australian Open, Melbourne

29. - 30. 1. MS v cyklokrosu, Fayetteville (USA)

31. 1. - 5. 2. Biatlonový IBU Cup v Novém Městě n. M.

II Únor

4. - 20. Zimní olympijské hry, Peking

III Březen

4. - 13. 3. Zimní paralympijské hry, Peking

4. - 5. 3. Argentina - Česko, kvalifikace tenisového Davis Cupu

18. - 20. 3. Halové MS v atletice, Bělehrad

18. - 20. 3. MS v rychlobruslení na krátké dráze, Montreal

20. 3. Zahajovací závod MS formule 1, Bahrain

21. - 27. 3. MS v krasobruslení, Montpellier

24. a 25. 3. baráž o MS ve fotbale, semifinále (mj. Švédsko - Česko)

28. a 29. 3. baráž o MS ve fotbale, finále (vítěz Rusko-Polsko proti vítězi Švédsko-Česko)

IV Duben

1. - 4. 4. ME v judu, Sofie

V Květen

6. - 29. 5. Cyklistické Giro d´Italia (start v Budapešti)

13. - 29. 5. MS v hokeji, Tampere a Helsinky (český tým hraje v Tampere s Finskem, USA, Švédskem, Lotyšskem, Norskem, Běloruskem a Británií)

13. - 15. 5. SP horských kol v Novém Městě na Moravě

13. - 29. 5. MS v plaveckých sportech, Fukuoka (Japonsko)

18. 5. Finále fotbalové Evropské ligy, Sevilla

25. 5. Finále fotbalové Konferenční ligy, Tirana

26. - 29. 5. ME ve vodním slalomu, Liptovský Mikuláš

28. 5. Finále fotbalové Ligy mistrů, Petrohrad

29. 5. - 11. 6. Tenisové Roland Garros, Paříž

31. 5. Zlatá tretra v Ostravě

VI Červen

7. - 19. 6. MS v plážovém volejbalu, Řím

10. - 12. 6. Závod SP ve vodním slalomu v Praze

19. 6. ME v maratonu horských kol, Jablonné v Podještědí

27. 6. - 10. 7. Tenisový Wimbledon

VII Červenec

1. - 24. 7. Cyklistické Tour de France (start v Kodani)

15. - 24. 7. MS v atletice, Eugene (USA)

26. - 31. MS ve vodním slalomu, Augsburg

VIII Srpen

3. - 7. 8. MS v rychlostní kanoistice, Halifax (Kanada)

11. - 21. 8. multisportovní ME v Mnichově

Program mnichovských šampionátů 11. - 14. 8. veslování

11. - 16. 8. dráhová cyklistika

11. - 18. 8. sportovní lezení

11. - 21. 8. moderní gymnastika

12. - 14. 8. triatlon

13. - 21. 8. stolní tenise

14. - 22. 8. silniční cyklistika

15. - 21. 8. atletika

15. - 21. 8. plážový volejbal

18. - 21. 8. rychlostní kanoistika

19. - 20. 8. horská kola

11. - 21. 8. ME v plaveckých sportech, Řím

19. 8. - 11. 9. Cyklistická Vuelta

24. - 28. 8. MS horských kol, Les Gets (Francie)

26. 8. - 11. 9. MS volejbalistů, Rusko

26. 8. - 11. 9. MS volejbalistek, Nizozemsko a Polsko (česká účast)

29. 8. - 11. 9. Tenisový US Open, New York

IX Září

1. - 18. 9. ME basketbalistů, Česko, Gruzie, Itálie a Německo (český tým hraje v Praze se Srbskem, Polskem, Finskem, Izraelem a Nizozemskem)

6. - 8. 9. Úvodní zápasy skupinové fáze Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy

18. - 25. 9. MS v silniční cyklistice, Wollongong (Austrálie)

18. - 25. 9. MS ve veslování, Račice

22. 9. - 1. 10. MS basketbalistek, Sydney

X Říjen

12. - 16. 10. MS v dráhové cyklistice, Saint-Quentin-en-Yvelines (Francie)

31. 10. - 6. 11. Tenisový Turnaj mistryň, Šen-čen

XI Listopad

1. - 3. 11. Závěr skupinové fáze Ligy mistrů, Evropské ligy a Konferenční ligy

4. - 20. 11. ME házenkářek, Slovinsko, S. Makedonie, Černá Hora

5. - 13. 11. MS florbalistů, Švýcarsko

13. – 20. 11. Tenisový Turnaj mistrů, Turín

20. 11. Závěrečný závod MS formule 1, Abú Zabí

21. 11. - 18. 12. MS fotbalistů, Katar

XII Prosinec

26. 12. - 4. 1. MS hokejistů do 20 let, Novosibirsk, Omsk

Pozn.: Termínová listina bude průběžně doplňována a zpřesňována