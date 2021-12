Zpackaná prověrka. Hašek by Pešána neměnil, Vůjtek volá po kombinaci

Scénář, že se olympijský turnaj bude muset obejít bez hráčů NHL, je stále pravděpodobnější. I proto se vedení národního týmu rozhodlo vzít na Channel One Cup to nejlepší, co bylo k dispozici.

Jenže mužstvo selhalo. Postupně podlehlo Finsku, Rusku i Švédsku a nezanechalo dobrý dojem. A tak redakce iDNES.cz kontaktovala hokejové experty, kteří byli ochotní sdělit svůj pohled na současný stav reprezentace.

Otázky 1. Jak hodnotíte vystoupení Česka na Channel One Cupu směrem k blížícímu se olympijskému turnaji? 2. Vidíte u současného národního týmu nějakou herní tvář? Systém? 3. Myslíte, že by měl svaz kouče Filipa Pešána odvolat? 4. Cítíte z vyjádření hráčů, že je v týmu špatná atmosféra?

Dominik Hašek, olympijský vítěz z Nagana

1. Sledoval jsem to zprostředkovaně. Byl jsem osobně na Finsku, víkendové zápasy jsem bohužel neviděl. Jen jsem si o nich četl a povídal si s přáteli. Je to ale opravdu špatná série. Je to horší, než jsme si mysleli, ale zároveň nikdo nečekal, že bychom Euro Hockey Tour vyhráli.

2. Systém tam je, jde ale o to, jestli ti naši nejlepší hráči dokážou ostatní evropské týmy porážet. Pořád si myslím, že porazit je můžeme, ale nejsme schopní vyhrát čtyři zápasy za sebou. V tuhle chvíli na to tohle mužstvo nemá. Varovný prst už je zdvižený několik let. Pokud by jelo podobné mužstvo na olympiádu, tak pojedeme v pozici, kdy aspoň budeme moci překvapit. V minulosti se to nejednou stalo, je to lepší než jet někam jako favorit. Prohrát tolik zápasů po sobě je obrázek posledních let našeho hokeje.

Channel One Cup 2021 Příloha iDNES.cz

3. Když se tolik zápasů prohraje, tak se vyrojí různé spekulace. Neznám situaci přímo v mužstvu, nejsem ve vedení svazu, abych viděl, co se tam odehrává. Osobně bych teď změnu nedělal, vůbec nevím, kdo by tam měl jinak být.

4. Nepochybuju o tom, že tam špatná atmosféra je. Když se prohrají tři zápasy na začátku sezony a další tři teď, tak jsou hráči dole. Na druhou stranu na tom není nic špatného, určitě by se neměli radovat a plácat se po zádech, že se to otočí. Je potřeba říct, že musí cítit, co do toho dali. Četl jsem, že jeden hráč prohlásil, že se stydí. Jestli do toho ale dali všechno, tak není třeba se stydět, přestože to takhle bohužel dopadlo. Prostě na to neměli, ale není potřeba se stydět.

Vladimír Vůjtek, bývalý trenér národního týmu

1. Je špatné, že se prosadila jen jedna formace. Individuálně vyšel turnaj jen Janu Kovářovi s Milanem Gulašem, kteří se postarali o všechny góly. To je strašně málo. Když dokážou se zápasem něco provést jen dva hráči, nemůžete pomýšlet na dobré výsledky. Už před turnajem mě trochu zarazilo, že věkový průměr mužstva je devětadvacet let, což je poměrně dost. Sice šlo o velice zkušené hráče, kteří se prosazují na domácí scéně, ale mezinárodní hokej je jiný. Tam je potřeba větší agresivita a hlavně lepší bruslení.

2. Mně se současný český hokej vůbec nelíbí, ubíráme se špatnou cestou. Tím nenarážím jen na národní mužstvo, ale také na extraligu. Pro mě je to takové honění se za pukem. Bohužel, mladí trenéři teď takový styl propagují. Opravdu málo hráčů ví, co s ním udělat, jak se pohybovat v prostoru a kde si najet. Klukům nelze upřít bojovnost, ale chybí mi tam kombinace, přesné přihrávky, hráči do hry nezapojují hlavu. Celé je to trochu na náhodu.

Vidíte u současného národního týmu nějakou herní tvář? Systém? Ano 4 Ne 94

3. Opět se dostáváme k tomu, že Filip Pešán staví tým společně s generálním manažerem Petrem Nedvědem. Jsem přesvědčený, že všechny kroky mezi sebou konzultují, ale trochu to zavání alibismem. Přijde mi, že evropští trenéři na podobné rozdělení pravomocí nejsou zvyklí. Reprezentaci se sice nedaří, ale odvolání trenéra momentálně nepovažuji za správný krok. Navíc, kdo by teď po Pešánovi tým převzal? Trenéři jako Václav Varaďa jsou v extralize pod smlouvou. Kluby je neuvolní, navíc ani sami nebudou chtít odejít od rozdělané práce.

4. Těžko říct. S hráči v kabině nejsme, takže můžeme jen spekulovat. Je složité odhadovat, jestli hráče popudily jen špatné výkony na turnaji nebo třeba i něco dalšího.

Jakub Koreis, hokejový expert O2 TV Sport

1. Je to pořád dokola. Snažíme se najít nějaká pozitiva, ale když se to sečte a podtrhne, tak výsledky prostě nejsou. Nejhorší mi na tom přijde, že už nevím, jací hráči by tam měli být. Můžeme se bavit o tom, jestli měl jet třeba Tomáš Kundrátek nebo některý ze Zohornů, ale není to nic, co by to mělo zlomit. K zamýšlení je, proč hráči, kteří hrají výborně v evropských soutěžích, to nedokážou přetavit do nároďáku.

2. Těžko se dá bavit o herní tváři, když se prohrají tři zápasy ze tří. Je strašně jednoduché do toho šít, ale rychle se to prostě nevyřeší. Přitom se na to mužstvo podívejte na papíře. Michael Frolík byl ještě nedávno v NHL, stejně tak Vláďa Sobotka. Snažím se nebýt negativní, olympiáda může být o jednom zápase. Vždycky se o těch problémech budeme bavit jednou za měsíc a půl poté, co skončí nároďák, po dvacítkách, po osmnáctkách... Je to pořád dokola. Sklízí se to, co se dvanáct let nezaselo pořádně.

3. Osobně bych ho neodvolával. Nakolik je to věc trenéra? Prostě máme nějakou kvalitu hráčů. Od kluků vím, že Filip Pešán se snaží v reprezentaci nějaký systém nastavit. Ale třeba Miloš Říha byl stará škola, poslal kluky na led, ať jdou hrát. A teď je otázka, co je správně a co hráčům víc vyhovuje. To by měl umět trenér na střídačce vyhodnotit. Nemůže to být úplná anarchie, ale někdy mohou být hráči příliš svázaní taktikou. Pešán si šanci u nároďáku zaslouží. V době, kdy nastupoval, tu nebyl nikdo výraznější.

4. Co mají ti hráči říct jiného, než že si nahážou popel na hlavu... Kdyby řekli cokoliv jiného, tak je hokejová veřejnost okamžitě rozcupuje. Oni hráli, oni byli na ledě, oni uhrávali výsledky. Na každém srazu bude nervozita. Jakmile znovu prohrají, bude se to opět rozebírat zleva zprava. Stres tam je. Říká se, že dobrá parta dělá dobré výsledky, ale ze své zkušenosti vím, že je to obráceně. Dobré výsledky dělají dobrou partu. Vím, že když se mužstvu nedařilo, tak se parta totálně rozpadla.

Milan Tichý, skaut Columbus Blue Jackets

1. Na papíře jsme měli slušný tým a nevím, kdo by ho měl ještě posílit. Na jaře však před mistrovstvím vyhráli Češi všechno a vypadli ve čtvrtfinále. Teď to může být naopak, ale samozřejmě záleží i na tom, jestli pojedou na olympiádu hráči z NHL. Každý turnaj je jiný, ale o něčem to vypovídá. Český hokej kritizujeme už dlouho a vidíme, že to je horší a horší. Byl jsem teď na osmnáctkách ve Finsku, kde Češi prohráli s Běloruskem. A oprávněně, tohle nebyla náhoda.

2. O systém mi tolik nejde, hlavně mi tam vadí hlavní trenér. Ten tam vůbec nemá být, mají tam být ti dva kluci, co mají tisíc zápasů v NHL. Ne chlapík, který vyhrál jednou extraligu s Libercem. V tom je největší problém. Až tam budou ti, co to hráli a mají respekt, tak potom si myslím, že se může s tím, co máme, něco zlepšit. Ale s takovým trenérem, který tam nemá být, to takhle vypadá.

Myslíte, že by měl svaz kouče Filipa Pešána odvolat? Ano 78 Ne 7

3. Úplně v klidu by to šlo, může přijít jenom zlepšení. Když prohrajeme šestkrát po sobě, tak si budeme říkat, že se něco změní? Možná se něco změní, ale s novým trenérem. Udělal bych to jako první věc. A představu o novém trenérovi mám jen jedinou. Vláďa Růžička.

4. Vypadá to tak. Je třeba udělat tu změnu a vyměnit trenéra. Pokud se má někam někam říznout, tak to musí být do pozice trenéra. Pokud někdo prohraje šestkrát za sebou, tak není důvod, aby měl důvěru.