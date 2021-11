PROGRAM: České hokejistky se v Pekingu utkají s Čínou, Japonskem či Švédskem

Turnaj žen začne skupinovými zápasy 3. února, ukončí ho duel o zlato 17. února.

Ženský hokej se pod pěti kruhy představil poprvé v roce 1998 v Naganu, Peking bude hostit sedmý turnaj a poprvé s českou účastí.

Reprezentace jsou rozděleny do dvou pětičlenných skupin podle pořadí v žebříčku IIHF. Skupinu A automaticky hrají ty nejlepší týmy, přičemž všechny postupují do čtvrtfinále. Zbytek se ve skupině B utká o tři postupová místa.

Skupina A: USA (1), Kanada (2), Finsko (3), Rusko (4), Švýcarsko (5)

Skupina B: Japonsko (6), ČESKO (7), Švédsko (9), Dánsko (11), Čína (20, místo má zaručené jako pořadatel)

Zápasy se podle rozlosování odehrají v areně Wukesong pro 14 614 diváků a v National Indoor Stadium pro 18 826 lidí.

V případě shodného počtu dosažených bodů u dvou týmů rozhoduje o pořadí a případném postupu vzájemný zápas.

Pokud stejného počtu bodů dosáhne více družstev, rozhoduje minitabulka a tato kritéria: 1. počet získaných bodů ve vzájemných zápasech s týmy se stejným počtem bodů, 2. skóre v těchto duelech, 3. počet vstřelených gólů v těchto utkáních.

Pokud by ani tato kritéria nerozhodla, záležet bude na vzájemném zápase s týmem, který není součástí minitabulky. Posledním kritériem zůstává pořadí v žebříčku IIHF.

Skupinová fáze začne 3. února a skončí 8. února; 11. února a 12. února proběhne čtvrtfinále, 14. února semifinále, 16. února utkání o bronz a 17. února finále.

Češky na olympiádu postoupily po zvládnuté kvalifikaci v Chomutově, kde porazily postupně Norky 3:1, Polky 16:0 a Maďarky 5:1. Své kvalifikace ovládly ještě Švédky a Dánky.

Češkám by měla dle odpovědi českého hokejového svazu pro iDNES.cz připadnout pozice nejlepšího kvalifikanta (Q1), Švédkám Q2 a Dánkám Q3. Rozhodnout by o tom mělo to, že Češky získaly plný počet bodů (9) a měly lepší skóre (24:2) než Švédky (21:2), které také získaly 9 bodů. Dánky získaly ve skupině jen 7 bodů.

Mezinárodní hokejová federace toto nasazení ještě oficiálně nepotvrdila. Pokud se tak stane, Češky odehrají skupinu B takto:

3. února v 5:10 s Čínou,

5. února v 9:40 se Švédskem,

7. února v 9:40 s Dánskem,

8. února 9:40 s Japonskem (čas je uveden pro středoevropské pásmo).

Podrobný program ženského turnaje na OH

Čtvrtek 3. února

Skupina A

Švýcarsko - Kanada, 5:10

Finsko - USA, 14:10

Skupina B

Čína - Q1, 5:10

Japonsko - Q2, 9:40

Pátek, 4. února

Skupina A

Rusko - Švýcarsko, 5:10



Skupina B

Q3 - Čína, 5:10

Sobota 5. února

Skupina A

Kanada - Finsko, 5:10

USA - Rusko, 14:10

Skupina B

Q3 - Japonsko, 9:40

Q1 - Q2, 9:40

Neděle 6. února

Skupina A

Švýcarsko - USA, 14:10

Skupina B

Čína - Japonsko, 9:40



Pondělí 7. února

Skupina A

Kanada - Rusko, 5:10

Finsko - Švýcarsko, 14:10

Skupina B

Q1 -Q3, 9:40

Q2 - Čína, 14:10

Úterý 8. února

Skupina A

USA - Kanada, 5:10

Rusko - Finsko, 14:10

Skupina B

Japonsko - Q1

Q2 - Q3

Pátek 11. února

čtvrtfinále, 5:10

čtvrtfinále 14:10



Sobota 12. února

čtvrtfinále, 5:10

čtvrtfinále 9:40

Pondělí 14. února

semifinále, 5:10

semifinále 14:10

Středa 16. února

o bronz, 12:30



Čtvrtek 17. února

o zlato, 5:10