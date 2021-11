Kapitánka hokejistek Mills: Na olympiádě chceme mířit na medaile

Co pro vás postup znamená?

Splněný sen z dětství. Obrovský úspěch pro ženský hokej. A úžasný zážitek. Máme takový tým, že lepší bych si nemohla vybrat.

Berete to za svůj největší úspěch?

Zatím ano, stavím to nejvýš ve své kariéře, ale v únoru může být další, nezastavujeme!

Co chcete v Pekingu dokázat?

Chceme mířit na medaile. Když už na olympiádu jedeme, chceme udělat co nejlepší výsledek. Amerika a Kanada jsou nejvýš, ale na Finky máme. Postup je začátek, nekončíme. Chceme posouvat ženský hokej pořád dál a užívat si to, jak to děláme naší hrou. Přála bych každému, aby si s námi zahrál hokej, protože to je úžasné.

V čem je vaše síla?

V každé holce, která je tady, i v každé, která neměla možnost přijet na kemp. Změnily jsme naší hru, chceme hrát pořád na puku i za cenu toho, že ho posuneme dozadu. A soupeře štve, když hraje bez kotouče. Jsme obrovsky silní.

I díky mladým hráčkám?

Přináší tolik energie, že jim na trénincích ani v zápasech my zkušenější nestíháme. Jsme moc rády, že je tady máme, ženou nás kupředu. Holky jsou úžasné, což mají díky tomu, že vyrůstaly s kluky. Mají krásný přehled, rychlost, důslednou střelbu. Je na ně fakt krásný pohled a super zapadají do party.

Co vás postrčilo k postupu?

Náš systém, kteří nám trenéři ordinují. Je to spolupráce všech, nejen hráček, ale i realizačního týmu. Podporujeme se každý den, zlepšujeme podmínky a táhneme ženský hokej dopředu. Jeden člověk by to nezvládl. Je to hromada lidí, kteří obětují svůj čas pro lásku k hokeji, a my se jim to snažíme vracet hrou. Skvělá týmová práce!

Jak vám pomohli fanoušci? Na poslední zápas o všechno s Maďarskem přišly téměř dva tisíce.

Dávali nám energii během každého střídání. Doufáme, že budou stále stát při nás, že jsme přitáhli nové fanoušky k ženskému hokeji.

Na dva týdny jste se uzavřeli před světem. Jaké to bylo?

I když jsme byly v bublině, užívala jsem si každý den s holkama obrovskou srandu a zábavu, přestože jsme nikam nemohly. Bylo jedno, jestli máme zápas nebo trénink, každý den jsme žily naplno.