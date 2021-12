Radosti i strasti kouče naočkovaných hokejistek: Proč si nemohly vybrat?

Ještě na podzim chybělo očkování proti covidu třem hráčkám. Za takové situace by do Pekingu za historicky první účastí žen na olympiádě odletět nemohly. Nominace by se tak zkomplikovala.

„Bohužel – nebo bohudíky – holky očkování podstoupily, i když třeba nechtěly. Za mě je to velmi smutná záležitost, že si lidi nemohou vybrat. Jsou donuceni, pokud chtějí sportovat a reprezentovat,“ tvrdí respektovaný hokejový kouč Pacina.