Zlatý pár se v Paříži opět spojí. Doufám, že budeme obě zdravé, říká Siniaková

Posbíraly spolu sedm grandslamových titulů. Před třemi lety získaly první české tenisové zlato z olympijských her. Po minulé sezoně si ovšem daly pauzu a do té současné si našly nové parťačky. Siniaková, která dočasnou rozluku navrhla, nastupovala s Australankou Storm Hunterovou, a Krejčíková hraje s Němkou Laurou Siegemundovou.

Gigantické akce s pěti propletenými kruhy ve znaku se společně mohou zúčastnit pouze hráčky stejné národnosti. Krejčíková už dříve naznačila, že by se opětovnému spojení nebránila. A že čeká na výzvu od Siniakové.

„Míček je teď na Katčině straně,“ pravila Krejčíková pro televizní stanici CANAL+ Sport minulý měsíc ve Stuttgartu. „Iniciativa té naší přestávky vzešla od ní. Myslím si, že je na ní, aby iniciovala taky naše spojení. Já jsem jednání otevřená a ona to ví.“

Na nedávném turnaji v Madridu se obě Češky setkaly a plácly si. Zjevně si uvědomují, jaká šance na další úspěch se před nimi rozprostírá. V pavouku se jistě zařadí mezi hlavní favoritky. Pro sportovní fanoušky a celou národní olympijskou výpravu je to znamenitá zpráva.

„Všichni očekávali, že budeme hrát spolu, tak můžu potvrdit, že to tak bude,“ sdělila Siniaková v pátek odpoledne do mikrofonu CANAL+ Sport v římském Foru Italicu. „Teď doufám, že budeme obě fit. Moc rády budeme spolu obhajovat zlato.“

Vzkříšení dua K+S by tak mohlo zhatit jen nějaké zranění či nemoc. Krejčíková se shodou okolností před několika dny právě ze zdravotních důvodů odhlásila z římské tisícovky. Siniaková zatím neprozradila, zda spolu stihnou nějakou generálku, nebo v červenci v areálu Rolanda Garrose naskočí bez přípravy.

„Uvidíme,“ řekla. „Byla bych ráda, kdybychom spolu zvládly nějaký zápas před Paříží. Ale nevadilo by, kdyby se to nepovedlo. Nestalo by se to poprvé.“