ONLINE: Švédsko - Dánsko 1:0. Českou skupinu uzavírá severský boj o postup

Dvě věci už jsou nyní jasné. Výkonnostně slabší skupinu B vyhraje Japonsko, které dopoledne přetlačilo české hokejistky a zajistilo si nejlepší výchozí pozici pro čtvrtfinále.

Jisté umístění mají právě i Češky. Ty skončí druhé, a tak narazí v boji o postup mezi elitní čtyřku na favorizované Spojené státy.

ONLINE: Švédsko - Dánsko Utkání sledujeme od 14.10 SEČ v podrobné online reportáži

Jenže jak závěrečný zápas rozklíčuje bitvu na třetím místě, které jako poslední ještě znamená postup do vyřazovací fáze?

Výhra v základní době by posunula vítězný celek, poražený by skončil. Situace se ovšem zamotá, pokud duel dojde do prodloužení. Triumf za dva body by stačil Švédsku. Jestliže však skóruje v nastaveném čase či ovládne nájezdy Dánsko, daruje postup Číně, jež má se zmíněným celkem lepší vzájemný zápas.