3. den ZOH: Davidová a spol. pojedou vytrvalostní závod, hokejistky čeká Dánsko

V neděli nejprve porazili USA a poté v napínavé bitvě s Kanadou padli až v extra endu 5:7, čímž jim unikl postup do semifinále. Manžele Zuzanu a Tomáše Paulovy čeká v pondělí od 2:05 souboj s domácími Číňany. „Náš realistický cíl bylo páté až sedmé místo. Pokud porazíme Čínu, tak cíl splníme,“ řekla Zuzana Paulová.

Program začíná alpským lyžařkám. Ve 2:30 se představí v 1. kole obřího slalomu také Elese Sommerová. Češka, co se narodila v USA českému otci a americké mamince: „Když jsem se jako malá holka dívala na olympiádu, nedokázala jsem si představit, že bych tam mohla být i já.“ Postoupí do 2. kola? To startuje v 7:30.

Rychlobruslařku Nikolu Zdráhalovou čeká od 9:30 trať 1500 metrů. Rodačka z Dvoru Králové je pověstná svou všestranností, jako jediná si vybojovala účast na olympiádě v Pekingu hned na pěti různých tratích.

Pokračuje hokejový turnaj žen. Od 9:40 nastoupí české hráčky proti Dánsku. Dosud porazily Čínu i Švédsko shodně 3:1 a do třetího duelu skupiny B tak půjdou jako favoritky. Dánky nemají po dvou utkáních ani bod, naposledy podlehly Japonsku 2:6.

V pondělí se také poprvé představí v individuálním závodě české biatlonistky, konkrétně čtveřice Markéta Davidová, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Voborníková. Od 10 hodin pojedou vytrvalostní závod na 15 km. Parádní disciplínu Markéty Davidové, která je v ní aktuální světovou mistryní a také vítězkou glóbu.

Odpoledne jsou na programu závody smíšených družstev ve skocích na lyžích. České kvarteto ve složení Roman Koudelka, Čestmír Kožíšek, Klára Ulrychová, Karolína Indráčková budou v akci od 12:45 a 13:51 hodin.

Boje o medaile startují sáňkařkám, které se v Pekingu vrhnou do ledového koryta ve 12:50 a 14:30 hodin. Česko v této disciplíně zastupuje čerstvě dvacetiletá Anna Čežíková. „Trať se mi osobně moc nelíbí. Mám radši rychlejší a techničtější dráhy,“ přiznává sáňkařka.

V Pekingu se v pondělí uskuteční i několik disciplín bez české účasti. Pokračuje krasobruslařská soutěž družstev (od 2:20), v níž už Češi skončili. V 5:00 pojedou snowboardisté slopestyle a zároveň alpští lyžaři z neděle odložený sjezd. Od 12:30 je na řadě shorttrack - 500 metrů žen a 1000 metrů mužů.