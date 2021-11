Hrajeme totální hokej. A jsme světový tým, říká trenér čerstvých olympioniček

Jak vám je po těle?

Jako kdybych odhodil nejtěžší balvan, co jsem kdy nosil. A nosil jsem ho rok a půl.

Hru jste celý turnaj kontrolovali. Cítíte hrdost?

Mám za holky velkou radost. Je vidět, že jsme se obrovsky posunuli od mistrovství světa. Hlavně lidsky, mentálně. Vyzráli jsme, pochopili jsme, co je důležité k vítězství, a holky to na sto procent plnily. Jsem na ně hrdý, pyšný. A šťastný za jejich výkony. Ony pochopily, že je to na nich. Ta zodpovědnost. My jim můžeme pomoct, můžeme je vést, ukázat jim mantinely. Nakonec ten výkon je na nich, což pochopily všechny hráčky v kabině.

Je vůbec co vytknout?

Nikdy to není všechno podle představ. Pokud chceme sahat dál, musíme se zlepšit ve spoustě věcí. Co se týče moudrého a chytrého výkonu, byly jsme profesionální v našem přístupu celých čtrnáct dní během kempu v Chomutově. Žádný trenér si nemůže přát víc.

Na čem jste postavil herní strategii?

Naše filozofie je udržet se za každou cenu na kotouči, střídat na něm všech pět hráček. Hrát na krátké přihrávky a měnit pozice. Je jedno, jestli první hráčka na puku je obránkyně nebo útočnice. Hrajeme takzvaný totální hokej, co učil před padesáti sedmdesáti lety (sovětský trenér) Tarasov. Dneska se tak hraje moderní hokej v NHL. Snažíme se tyhle principy totálního hokeje dodržovat, plus jsme k tomu vrátili českou chytrost, vychytralost, trpělivost. Holky si umí puk nahrávat tak, že dovedou nakonec přehrávat i lepší soupeře. Věřili jsme si, že je v nás síla, a jsme světový tým.

Jak se vám podařilo sladit týmovou chemii?

Každodenní dlouhodobou a důslednou prací, kterou jsme začali už před rokem a půl. Není to věc, která se stane ze dne na den. To jsou dlouhé rozhovory s holkami, třeba i ze zahraničí, každý den, sledování videa. Ale hlavně bylo důležité, že holky se poučily z chyb na mistrovství světa. Uvědomily si, že musí vyhrát tým, že to nevyhraje jedna hráčka. Hrajeme za Českou republiku a tým je vždycky víc než jediný hráč v něm.

Zvedne postup na olympiádu zájem o ženský hokej?

Doufám, že ho posuneme někam, kde se bude respektovat. Věřím, že se zvedne základna. Popularita sportu jde za úspěchem, a tohle je historický úspěch. Doufáme, že jsme dneska inspirovali malé holčičky, mladé trenérky, manažerky, že hokej může být velice atraktivní sport pro ženy. A že i v takové malé zemi jako Česká republika může být úspěšný a respektovaný.

Co vaše myšlenky k únoru a olympiádě?

Nemám žádné pocity ani komenty, protože žiji dneškem. Nemyslel jsem dál, to začne teprve teď.

Přesto, co říkáte vaší skupině?

Už na mistrovství světa jsme ji vyhráli, byli jsme v ní jasně nejlepší. Teď v ní jsou Čína, Dánsko, nejspíš Švédsko, my a Japonsko. Samí velice těžcí soupeři. Známe je dobře, ale nikoho se nebojíme a do všech utkání půjdeme s cílem zvítězit.