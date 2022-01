Prvně pod pěti kruhy. V olympijské nominaci hokejistek chybí Erbanová

Nominace českých hokejistek na OH Brankářky: Klára Peslarová, Viktorie Švejdová (obě MoDo Hockey), Kateřina Zechovská (Draci Bílina). Obránkyně: Sára Čajanová (HC Bobři Valašské Meziříčí), Pavlína Horálková (Birjusa Krasnojarsk), Tereza Radová (Goteborg HC), Samantha Kolowratová (Brynas IF), Dominika Lásková (Merrimack College), Daniela Pejšová (MoDo Hockey), Aneta Tejralová (SKIF N. Novgorod). Útočnice: Kateřina Bukolská (Leksands IF), Klára Hymlárová (St. Cloud State University), Aneta Lédlová (Kadaň), Natálie Mlýnková, Kristýna Pátková (obě Vermont University), Denisa Křížová, Kateřina Mrázová (obě Brynas IF), Noemi Neubauerová (Colgate University), Michaela Pejzlová (IFK Helsinki), Vendula Přibylová (AIK Stockholm), Alena Mills (KRS Vanke Rays), Lenka Serdar (Linkoping HC), Tereza Vanišová (Leksands IF).