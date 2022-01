Nejistota a obavy. Rádi bychom se koncentrovali na sport, mrzí kouče hokejistek

„Složité to nebylo,“ vyjádřil se Pacina k vyřazení útočnice Karolíny Erbanové a obránkyně Andrey Trnkové. „Jsem si ale vědom, že pro nikoho není příjemné, když na olympiádu nejede, a že je to velké zklamání.“

Obě jmenované nahradily dvě útočnice Tereza Vanišová a Michaela Pejzlová. „Míša i Tereza do nominace patří a své kvality potvrzují dlouhodobě,“ doplnil Pacina.

Erbanová se tak po účasti na hrách v Pchjongčchangu, kde získala jako rychlobruslařka bronzovou medaili, do Pekingu v jiné roli nepodívá: „Pomohla nám k postupu, dostala se dále, než jsme čekali. Je to pro ni velký úspěch, zaslouží si obdiv. Patří mezi první náhradnice.“

Volné místo v obraně zaplní Tereza Radová, která kvalifikaci odehrála nezvykle v útoku. Jinak Pacinovi z nominace nikdo další nevypadl.

„Mám trochu úsměv na rtech, když vidím holky, které se dostaly do nominace. Byla to dlouhá cesta. Kromě velké radosti ale zároveň cítíme smutek kvůli holkám, které obětovaly čas, aby se na olympiádu dostaly, a nejedou. Ale to je součást sportu,“ dodává smířeně 53letý kouč.

Nominaci máte, ale přesto reálně hrozí, že se ještě bude muset měnit.

Jistota není pro nikoho, že na olympiádu odjede. Spoustu holek prožívá strach i stres. Řeší se opatření a nemoc, ale ne to nejdůležitější na olympiádě, což je sport.

Je stále otázkou, jestli se turnaj uskuteční. Jak tohle prožíváte?

V nejistotě a obavách. Každý den řešíme různé možnosti, které mohou nastat. Rádi bychom se koncentrovali spíš na sport a vlastní výkon, ale bohužel to moc nejde.

Neobáváte se, že olympijský turnaj může dopadnout jako nedávný předčasně ukončený šampionát juniorů?

Všechno je možné, tím se úplně nezabýváme, ani z toho nemáme strach. Spíš si chystáme další možné scénáře - třeba náhradnice, kdyby někdo vypadl. Prostě řešíme věci, které můžeme ovlivnit.

Kolik už máte náhradnic? Jak se chystají?

Máme asi 11 hráček v náhradním seznamu. Uvažujeme o možných způsobech si je stáhnout do Česka a udělat tréninkovou skupinu, nebo jestli se v týmech budou testovat a oddělovat. Jednáme o tom v podstatě každou hodinu, protože je to jeden z důležitých aspektů přípravy.

A ovlivnilo očkování nějakým způsobem složení týmu?

V hlavním týmu nebyl žádný problém, ani mezi náhradnicemi nemáme nenaočkované hráčky.

Jaké si dáváte cíle pro turnaj v Pekingu?

Do Pekingu poletíme s několika cíli. Dáváme si takové cíle, které můžeme ovlivnit. Chceme podat nejlepší výkon v historii českého ženského hokeje a na to se soustředíme každý zápas. Je důležité hrát v naší identitě, dodržovat naši filosofii.

Jste rád za možnost konfrontace v přípravných zápasech?

Určitě. Za poslední rok jsme neměli moc zápasů. Využíváme systém, který je náročný na souhru hráček, takže jsme za každý zápas vděční, abychom se zlepšili v našich principech a systému hry, abychom si ho osahali proti Rusku a Švédsku.

Jak jste se posunuli od posledního světového šampionátu?

Uvědomujeme si, jak těžké je mít úspěch a přejít přes čtvrtfinále, jak je na nás každý soupeř fantasticky připravený. Soupeři už vědí, jak dobře umíme hrát. Všechny čtyři lajny musí táhnout za jeden provaz a dodržovat filosofii hry. V tom jsem se posunuli.

Vnímáte, jak se v Česku zvedá zájem o ženský hokej?

Určitě to tak vnímám. Od doby, co se povedla kvalifikace, se o tom nejenom více píše, ale i mluví. Je spoustu nápadů, jak ženský hokej vylepšit a jaké programy zařadit.