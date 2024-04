Rozpočet ČOV v olympijském roce bude vyrovnaný, zhruba třetina z něj půjde na Paříž

Novinkou v rozpočtu je patnáctimilionová položka, která vyplývá z nově vypsaného projektu NSA zaměřeného na vědu a výzkum ve sportu. „Asi všichni cítíme, že pokud nám svět nemá utíkat, tak investice do aplikované vědy ve sportu jsou to, co tu špičku může posunout k excelenci a třeba i medailím na olympijským hrám,“ poznamenal Varhaník.

Naopak odměny pro medailisty z her v Paříži v rozpočtu zahrnuty nejsou. Ty navrhuje a vyplácí NSA po schválení vládou. „S NSA jednáme a netrpělivě očekáváme rozhodnutí vlády v této záležitosti, abychom mohli sportovce informovat o výši odměn pro olympijské hry,“ komentoval to Varhaník.

ČOV má z velké části mandatorní výdaje, jako jsou například poplatky za autorská práva, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti ve sportu. Precizněji jsou rozděleny prostředky na jednotlivé aktivity, kterých je dvanáct místo loňských pěti. „Položky z jedné aktivity do druhé přesouvat nejdou. Bylo to náročné na sestavení a bude to náročné při vyúčtování,“ upozornil Varhaník.