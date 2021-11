Tři hokejistky bez očkování. Kvůli hrám je čeká těžké rozhodnutí, říká trenér

„Čeká je (hokejistky) těžké rozhodování mezi očkováním a neúčastí. Samozřejmě to není příjemné pro ně ani pro nás, ale v takové době žijeme,“ řekl hlavní trenér Tomáš Pacina na pondělní tiskové konferenci.

Ženský národní tým zvládl kvalifikaci v Chomutově v polovině listopadu. Postupně porazil Norky 3:1, Polky 16:0 a Maďarky 5:1 a postoupil na olympijský turnaj do výkonnostně horší skupiny B.

Třináctého prosince se sejde znovu na týdenní soustředění, kde odehraje tři přípravná utkání s Japonskem, jedním z olympijských soupeřů. Potom ještě před odletem do Pekingu 10. ledna na dva týdny.

Pacina přiznává, že pokud se tři hráčky rozhodnout nenaočkovat, bude to komplikace: „Ale respektovali bychom to, je to svobodné rozhodnutí každého člověka a přistupovali bychom k tomu stejně jako teď v Chomutově, kde chyběly dvě z našich nejlepších hráček. Byla by to příležitost pro jiné.“

Pro hry v Pekingu platí přísná pravidla. Kdo se nenechá naočkovat, bude muset do třítýdenní karantény, což je s ohledem na přípravu prakticky vyloučené. Očkovaní mohou vstoupit do bubliny ihned po negativním testu. Ty budou podstupovat každý den očkovaní i nenaočkovaní.

Kromě toho se Pacina ještě jednou vrátil k olympijské kvalifikaci, kde ženská reprezentace podle něj předvedla jeden z nejprofesionálnějších výkonů, co kdy zažil v kariéře trenéra.

„Pod tlakem a velkým očekáváním doma a v roli favorita po čtyřech nepodařených kvalifikacích zvládly tuto úlohu na sto procent,“ pochválil svěřenkyně Pacina.



A dodal: „Vůbec jsme neřešili postup na olympiádu. Nebyl to ani jeden z cílů, co si holky daly na ty dva týdny. Bylo to o inspirování žen v České republice a lidí, kteří se na nás budou dívat v televizi.“



Investice do ženského hokeje stoupají

Kromě Paciny se na tiskové konferenci objevili i šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser a jeho předchůdce Milan Hnilička, v současnosti místopředseda Českého olympijského výboru a poradce generálního sekretáře hokejového svazu.

Pochlubili se, že do ženského hokeje jde za poslední roky nejvíc peněz v historii.

Zatímco v roce 2012 tvořily investice 3,7 milionu korun, o pět let později to bylo 11,2 milionu a pro letošek se počítá s částkou 23,3 milionu korun. Na podpoře ženského sportu pracuje aktivně i NSA.

„Nůžky v porovnání s mužským sportem jsou rozevřené až příliš. Doufejme, že prostředky zajistí, aby mohly hokejistky pomýšlet nejen na příštích olympijských hrách v roce 2026, ale i na mistrovství světa na nejvyšší příčky,“ řekl Neusser.

Hnilička pochválil podporu genderové vyrovnanosti a kvitoval možný posun.