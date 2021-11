Testy, rozdělený charter. Češi nechtějí opakovat průšvih z letu do Tokia

Letní Tokio ukázalo, že to není samozřejmost. Šest účastníků charterového letu z Prahy, včetně čtyř sportovců, pohltila covidová síť. Sen se jim zhroutil. A kauza se dostala až k parlamentní komisi.

Co tedy udělat před Pekingem jinak a lépe?

Tím se nyní zabývala Rada expertů lékařské komise ČOV, v níž zasedli mnozí odborníci na tuto problematiku. Stačí zmínit jména Prymula, Rážová, Jágrová, Hajdúch, Beran, Marešová, Vítek.

„Hledáme rovnováhu mezi tím, že dovezeme na hry nepozitivní sportovce, kteří budou zároveň i v takovém stavu, aby tam byli po fyzické i psychické stránce schopni závodit. Proto je dopředu informujeme, na co se mají připravit,“ říká šéf mise Martin Doktor. „Peking chystá tvrdá a drsná opatření. Tokio bylo ještě benevolentní.“

Čínská strana požaduje očkování ukončené nejpozději 14 dní před příletem. Pro ostatní by byla nutná 21denní karanténa na místě, která u Čechů nepřipadá do úvahy.

Kdo se nenaočkuje, nepoletí. Což platí i pro tři hokejistky z reprezentace, které dosud očkovány nejsou. „Jinak mám od všech svazů ujištění, že potenciální účastníci budou očkováni,“ poznamenává Doktor.

Jak poukazuje epidemioložka Jarmila Rážová: „Stoprocentní vyloučení nákazy, přenášené vzduchem, je nemožné.“ Rada expertů se tudíž zaměřuje na opatření, která dokážou minimalizovat riziko.

Zaprvé: rada doporučila sportovním svazům, aby jejich olympionici vytvořili vnitřní bublinu, v níž se budou 14 dní před odletem co nejvíce izolovat od okolního světa, s důrazem na posledních pět dnů.

„My jako ČOV nejsme schopni zajistit velkou a zcela neprostupnou bublinu, to může v omezené míře udělat fotbalový tým. Ale naši olympionici mají před odletem své soutěže a tréninky,“ říká Doktor. Například Ester Ledeckou čeká 30. ledna pohárový závod super-G v Ga-Pa a 3. února už má trénovat v Pekingu.

„Apelujeme však na sportovce, ať se v kritickém období i jejich rodina - pokud jsou právě s ní - drží v sebeizolaci a nikam nechodí,“ nabádá Doktor.

Zadruhé: všem členům výpravy doporučí třetí posilující dávku očkování, pokud na ni už mají nárok. „Její podání budeme konzultovat s lékaři, aby případná reakce například v podobě zvýšené teploty nenarušila přípravu,“ říká Rážová.

Zatřetí: kromě povinného testování 96 a 72 hodin před odletem požadovaného čínskou stranou chystá ČOV i další vlastní testování těsně před cestou na letiště.

„Vzorek by měl být nabrán na Strahově hodinu před příjezdem na letiště. Existují přístroje, které umějí takto rychle výsledky vyhodnotit,“ tvrdí Rážová.

Martin Doktor Jarmila Rážová

Začtvrté: zpřísněný režim bude platit i na palubě charteru, kterým se velká část výpravy na hry vydá.

Ano, slůvko charter se navzdory neblahé tokijské zkušenosti vrací na scénu. Čínští organizátoři zakázali akreditovaným účastníkům cestovat na hry klasickými komerčními lety, povoleny jsou pouze lety mimořádné, které uskuteční vybrané aerolinky, a pak chartery.

Češi si ho objednají u některé ze schválených společností. „Nejsnazší by bylo využít letadel armády ČR, v tom případě by se i platba za charter vrátila do státního rozpočtu. Ale taková letadla jsou kapacitně nedostatečná,“ informuje Doktor.

Rada expertů totiž požaduje, aby šlo o letadlo s větší kapacitou, v němž bude možné dodržet větší rozestupy. „Plánujeme oddělit od sebe části paluby a personálu, aby docházelo k co nejmenšímu míchání lidí,“ prozrazuje Doktor.

Na striktní dodržování předpisů a nošení respirátorů během letu dohlédnou posádka i činovníci ČOV. „Palubní personál dostane jasné pokyny, co hlídat,“ říká šéf mise.

Kvůli skladbě termínových listin ovšem nemůže charterem ČOV odletět každý. Někteří olympionici tedy využijí letů z jiných zemí. Expertní tým pro ně nachystá detailní manuál, co mají dodržovat.

Pokud tak učiní, navýší naději, že si v Pekingu zazávodí. Jistotu jim však nikdo nezaručí. „Vše, co se dělo v Tokiu, je pro mě vztyčeným varovným prstem, že se to může přihodit také nám,“ podotkla snowboardistka Eva Samková.

I proto Rážová říká: „Pevně věřím, že na straně sportovců bude velký zájem veškerá opatření a hygienická pravidla dodržet.“