Kejval o speciálu do Tokia: Let byl špatný, ale poučili jsme se

Zkraje příštího roku přední čeští sportovci opět zamíří na olympijské hry, tentokrát na zimní v Pekingu. Při cestě na letní svátek v Tokiu došlo v letadle k šíření covidu-19, nakazili se i čtyři reprezentanti.

„Ten let byl špatný,“ uvedl Kejval v rozhovoru pro páteční vydání deníku Blesk. „Lidi na palubě podlehli pocitu, že byli dvakrát otestovaní, že se nemůže nic stát, a podle toho se chovali. To byla chyba. Ale ta cesta měla být úplně jinak podchycená.“



Z cestujících na palubě měl jako první pozitivní test lékař Vlastimil Voráček, přesto stále není definitivně jisté, že on byl tím, kdo nemoc v letadle rozšířil.

„Musela by se udělat genotypizace, kterou jsme nakonec od tokijských organizátorů nedostali,“ přibližuje Kejval, že pátrání po původech nákazy selhalo. „Chtěli jsme ji, ale oni měli své vlastní problémy a nevyšli nám vstříc.“



Situací se na začátku září zabýval Výkonný výbor ČOV. „Vyžádali jsme si řadu analýz právního charakteru, které nám řekly, že z právního hlediska jsme nikde nepochybili. Procesy jsme měli dobře nastavené, k podvodům nedošlo,“ komentoval tehdy výsledek jednání Kejval.

Ovšem o pár dní později, když zástupci ČOV a sportovců vypovídali ve Sněmovně na ­podvýboru pro sport, se politici i Kejval podivovali, že od sportovců slyšeli nové informace.

Předseda ČOV Jiří Kejval při představování olympijské čepice pro zimní hry v Pekingu.

Spekulace stále víří kolem toho, jak to bylo se zasedacím pořádkem v letadle. Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser osočil ČOV, že s rozsazením schválně manipuloval, aby v karanténě skončily jiné osoby než ty, které seděly v blízkosti Voráčka.



Na konci října zase plážový volejbalista Ondřej Perušič pro web Bez frází vylíčil, jak viděl praktiky českého lékařského týmu pro hry v Tokiu: „Hlavní lékař výpravy Jiří Neumann se vší vážností nabízel blízkým kontaktům nakažených, že jim vystříká čímsi nos, dá jakési kloktání a výsledek testu na covid následně vyjde falešně negativní.“

Kejval nyní v rozhovoru pro Blesk sumarizuje závěry vyšetřování: „Neřekl bych, že tam bylo, že nepochybil. I v té právní analýze bylo, že se určité věci nedodržovaly. Jiná věc je, jak to je de facto, a jak de iure. My jsme se mohli domluvit s posádkou, že to budou kontrolovat, měli jsme víc zatlačit na cestující, měli jsme všem zdůraznit, že neexistuje sundat roušku.“

„Na druhou stranu i závěry pražské hygieny jsou takové, že když cestujete 14 hodin v letadle, tak se člověk musí najíst a napít. A k šíření nákazy stačí i těch 15 minut bez roušky během jídla. Jak jsem říkal, největší malér je, že se tam ten člověk vůbec dostal.“



Proto před blížícími se zimními hrami v Pekingu, které začnou 4. února, plánuje ČOV důslednější opatření. V úvahu připadá i varianta zavřít všechny účastníky her ještě před odletem do bublin.

„Ale když se o tom bavíme, tak zjišťujeme, že to není tak jednoduché. Ta bublina musí být opravdová bublina,“ podotýká Kejval. „Rizika se ale dají minimalizovat. Záleží na zodpovědnosti a přístupu jednotlivců,“ doplňuje s tím, že ČOV bude s přípravou radit i expertní tým.

„Ponaučili jsme se. Nechceme říkat, že víme, jak to udělat, aby se to znovu nestalo, protože to by to nebyla pandemie, kdyby někdo věděl, jak tomu předejít. Ale myslíme si, že do Pekingu pojedeme daleko lépe připraveni.“