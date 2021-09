KOMENTÁŘ: Dál v tom lítáme. Aneb mlha kolem covid letu zůstala

V pondělí Výkonný výbor ČOV ústy předsedy Jiřího Kejvala konstatoval, že žádná pravidla při prevenci proti covidu neporušil, a ohradil se proti tvrzením o údajném podvodu se zasedacím pořádkem.

O den později pak stejný Jiří Kejval stál před novináři znovu. Tentokrát už ne v útrobách České národní banky, nýbrž na chodbě Sněmovny, kde byl on i dotčení sportovci z ­onoho letu na slyšení u poslanců z ­podvýboru pro sport, a do kamer vyprávěl: „Slyšeli jsme od sportovců některé nové skutečnosti a požádali jsme je, aby to zdokumentovali, abychom ještě došetřili věci, které se letu týkají.“

Ono jednání bylo neveřejné, ale třeba poslanec Jan Birke (ČSSD) pro Lidovky.cz řekl: „Musím říct, že především od sportovců zazněly závažné informace a padla závažná obvinění, že nám všem sedmi členům podvýboru, kteří se jednání zúčastnili, spadla čelist.“ A Jakub Janda (ODS) to doplnil: „Některé z informací byly až neskutečné, šokující.“

Nemusíte být zrovna Sherlock Holmes, abyste se dovtípili, že tu něco neštymuje. Že pokud ČOV důkladně okolnosti letu prošetřil, jak tvrdí, tak jak mohou informace sportovců šéfa olympioniků překvapit, až šokovat. Zvlášť když sedmička poslanců nebyla zlou inkvizicí, ale od sportovců a doprovodu šlo o­ elementární popisnou výpověď, co se na palubě dělo.

Tak se přece měl zeptat i ČOV.

A nejen podle slov Filipa Neussera, předsedy Národní sportovní agentury, olympionici na jednání potvrdili, že se „podvádělo se zasedacím pořádkem v letadle“.

Kejval to ale rázně odmítl.

Podle informací MF DNES Kejval také tvrdil, že řadu informací slyší poprvé, avšak dle tvrzení olympioniků o nich jistě věděl už v Tokiu po vzájemném telefonátu.

Simon Nausch, kouč plážových volejbalistek, které o hry přišly, dokonce Kejvala na jednání nazval lhářem. „Ano a jen u toho označení neskončilo. A nemířilo jen na pana Kejvala,“ dosvědčil poslanec Birke.

Nausch dokonce uvedl, že šéflékař výpravy Jiří Neumann mu dával rady, jak za pomocí kapek do nosu „oblafnout“ PCR test.

Simon Nausch

To jsou vážná obvinění, která - samozřejmě jsou-li pravdivá - naznačují, že buď vlastní šetření ČOV bylo nedostatečné, nebo se snaží závěry bagatelizovat až zamést pod koberec. Také proto poslanci zadali Kejvalovi, aby ČOV vyšetřování znovu otevřel a pokračoval v ­něm.

Kejval dle zdroje MF DNES na jednání ani nedokázal vysvětlit, že pokud k žádnému porušení hygienických pravidel nedošlo, proč museli sportovci na příkaz lidí z­ ČOV smazat příspěvky z letadla na sociálních sítích. Kejval argumentoval tím, že to neví a že on nebyl na palubě. Na té nebyli ani další zástupci ČOV, kteří se účastnili poslaneckého „výslechu“. Proč nepřišel někdo, kdo tam byl, prý zodpovězeno nebylo.

Ale jen poslaneckým grilováním to pro Kejvala a spol. neskončilo. Ve středu ho pro změnu čekalo slyšení v senátním výboru pro sport a ­i tady se napříč politickým spektrem nedočkal příliš velkého pochopení. „Říct, že jste nic nezanedbali, to je pro mě naprosto nepřijatelné. Trošku to zavání arogancí,“ uvedl senátor Tomáš Třetina (TOP 09) pro ČTK.

Aktivity včetně rozhovorů před odletem speciálu označil za „karneval“. „Porušili jste nějaká nařízení, jinak by se nestalo to, co se stalo. Vyzývám vás, abyste skutečně pravdivě řekli všem, co se stalo. A pokud ta pochybení budou závažná, abyste zvážil svou rezignaci na post předsedy ČOV.“

Kejval se i tu hájil, že právně ani dle japonských předpisů ČOV nic neporušil. A tak tu tajemství linky do Tokia poletuje ve vzduchu dál.