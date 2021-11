PŘEHLEDNĚ: Nulová tolerance. Koronavirová opatření v olympijském Pekingu

Čtvrtého února vejde čínské hlavní město do dějin jako první dějiště, ve kterém se uskutečnila letní a teď i zimní olympiáda. To vše přes probíhající pandemii. Virus to bude mít vzhledem ke striktním opatřením těžké, stejně tak ale i sportovci a všichni kolem nich. Přečtěte si přehledně o všech dosud známých pravidlech, která mají zamezit jakémukoliv šíření covidu.