Šéf svazu připustil: Pešán má nůž na krku. Může se stát, že po OH skončí

V rozhovoru pro Radiožurnál tuto možnost připustil prezident svazu Tomáš Král.

Ač má hokejová reprezentace v dosavadním průběhu této sezony k optimálním výkonům daleko, Král věří, že do Pekingu může odcestovat s ambicemi na zisk cenného kovu.

„Neúčast hráčů z NHL situaci diametrálně mění. Možná to bude znít až příliš optimisticky, ale troufnu si říct, že český tým má na to, aby udělal semifinále. Když ho uděláte, potom už je to o medaili.“

Tři prohry na Karjala Cupu přičetl prezident hokejového svazu nominaci mladého, nezkušeného výběru: „Nedalo se očekávat, že bychom tam udělali nějaký výsledek.“

Zároveň ale uvedl, že vystoupení o poznání zkušenějších hráčů, kteří by měli tvořit značnou část olympijského týmu, na moskevském Channel One Cupu bylo určitou výstrahou.

Na konci prosince jednal s členy výkonného výboru a generálním manažerem reprezentace Petrem Nedvědem o Pešánově možném odvolání, ale nakonec mu všichni společně vyslovili důvěru.

„Shodli jsme se, že odvolání není téma. Ale pochopitelně, pokud by projev týmu byl i nadále špatný, tak otázka trenéra samozřejmě vyvstane. Určitě se může stát, že by (Pešán) nepokračoval,“ uvedl Král.

Přiznal, že čtyřiačtyřicetiletý kouč má před turnajem v Pekingu na krku pomyslný nůž.

„Dá se to tak říct, ale není to postavené tak, že pokud neudělá medaili, končí. Není to jen o umístění. Ale pokud by se nedostal do čtvrtfinále, bylo by to velmi špatné,“ dodal.