Dočkal se i věčný smolař. Proč obránce Knot figuruje v olympijské nominaci

A navrch bankrot klubu, po němž se zlobil na Twitteru: „Jako hráči jsme přišli o více než 10 milionů korun. Je neuvěřitelné, že nás svaz nedokáže ochránit.“

Ze svazového velína teď Knot obdržel daleko příznivější zprávu.

Figuruje v olympijské nominaci!

Do jisté míry značné překvapení, Knot si v 27 letech připsal jen dva starty za národní tým. S útočníkem Sedlákem je ve velezkušeném výběru jediný, který se ještě nezúčastnil velkého turnaje.

„Rozhodla momentální výkonnost,“ oznámil generální manažer reprezentace Petr Nedvěd. Připomněl, že Knotovi a houfu dalších borců pomohl zákaz startu hvězd z NHL. Zajímavosti jeho příběhu to ale neubírá.

Po smolných extraligových štacích zamířil vytáhlý bek do Liberce. Předminulou sezonu s Bílými Tygry ovládl základní část, jenže play off zhatil záhadný virus z Číny. To už není běžný pech, že?

Loni už si Knot konečně zahrál o extraligový titul, od něhož nebyl daleko. Náplastí bylo stříbro a první stěhování do zahraničí. Upsal se Nižněkamsku. „Dostával jsem jen špatné reference jako nejhorší město v Rusku,“ přiznal nedávno pro Aktuálně.cz. „Čekal jsem to nejhorší, ale po příjezdu jsem zjistil, že tak strašné to zdaleka není. Velká fabrika na plasty a pneumatiky je až za městem.“

A daří se mu i v KHL. Na ledě zvládá přes 21 minut za zápas. V listopadu zaujal trefou z vlastní třetiny, jíž zaskočil gólmana Jaroslavle. Ve 49 startech pobral 17 (4+13) bodů, mezi českými zadáky v soutěži ho trumfnou jen další olympionici Šulák a spoluhráč Klok.

Knot také patřil k nejaktivnějším hokejistům na Twitteru, kde komentoval chomutovský krach i veřejné dění. „Navrhuji přesunout tréninky profesionálních sportovců do Vladislavského sálu,“ glosoval, když vláda předloni paralyzovala pohyb v zemi. Po přesunu do Ruska se Knot odmlčel.

Teď by na sociální sítě mohl vyťukat: Jedu na olympiádu!