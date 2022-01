POHLED: Otázky bez odpovědí. Jednejte i s hokejisty na rovinu, nejsou hlupáci

Předně zaráží, že hráči (ne všichni) do poslední chvíle nevěděli, jestli se v nominaci objeví. Okolo padesáti hokejistů z širšího seznamu muselo sednout k televizi a držet si palce.

Dva úspěšní šťastlivci pro MF DNES a iDNES.cz důvěrně a anonymně potvrdili, že se svůj úspěch opravdu dozvěděli až ze čtvrteční tiskové konference.

Méně šťastný Filip Chlapík, s 21 góly nejlepší extraligový střelec a lídr bodování, na záznam zklamaně řekl, že ani on vysvětlení nedostal: „Jde o komunikaci. Nechci na nikoho házet popel, jen je to trochu zvláštní. Jsem mladý hráč, který by chtěl v reprezentaci v dalších letech hrát. Že bych dostal zpětnou vazbu, to vůbec.“

Manažer reprezentace oficiálně zodpovědný za nominaci Nedvěd svou komunikační strategii vysvětlil takto: „Není na pořadu dne, abychom obvolávali, kdo je nominovaný.“

A protože si uvědomil, že tisková konference se nepovedla, pro deník Sport v pátek doplnil: „Proč neotravujeme všechny hráče s tím, že se ocitají v širší nominaci, má prozaický důvod. Nechtěli jsme jim zbytečně plnit hlavu něčím, co teď nepotřebují vědět. Lidově řečeno zasír... jim hlavu (...) Vím, že jakékoli předčasné telefonáty s hráči nedělají dobrotu. Jeden hráč se tajně pochlubí, že asi jede, druhému nikdo nevolal, trochu se urazí. A je v tom zbytečný maglajz.“

Zas... jim hlavu? Čím? Extra motivací?

Ptám se, jak těžké by bylo zvednout telefon a padesáti potenciálním olympionikům na rovinu říct, že jsou ve hře a že až s trenérem vyladí sestavu, které budou naplno důvěřovat, dají jim vědět.

Hokejisté nejsou hlupáci, kterým byste se měli bát něco říct, aby se z toho nesložili. Zasloužili by si vysvětlení, proč (ne)jedou. Ať má každý dopředu jasno o své roli, ať mají pocit, že se s nimi jedná fér. Ať vznikne důvěra.

Argument, že se to tak ani v době Nagana nedělalo a že olympijská nominace je vlastně povolávací rozkaz, mi přijde vyloženě jak z pravěku. Vždyť jsme o čtvrt století dál a máme dobu internetu a nespočet komunikačních aplikací.

Nehledě na to, že svět sužuje pandemie a hráči řeší i obavy s tím spojené.

Hokejový svaz uspořádal nominační tiskovku ve čtvrtek kvůli Českému olympijskému výboru, který v pátek oficiálně schvaloval výpravu do Pekingu.

Musela se dodat nějaká jména, ač mají kouč s manažerem až do 24. ledna čas měnit nominaci dle libosti. A i Pešán doslova prohlásil, že očekává, že se soupiska dramaticky změní.

Covid či zranění jsou pochopitelné důvody, ale hráče prý může vyřadit i pokles formy.

Miloš Říha mladší to řekl pro iDNES Premium trefně: „Že by se za deset dní rapidně změnila výkonnost hráčů? To bych nepředpokládal a měnit to na základě několika ligových zápasů by bylo hodně zvláštní. Pokud předpokládají dramatické změny, pro hráče to není dobře.“

Možná měl Pešán na mysli konkrétně libereckého obránce Ladislava Šmída, který hrál kvůli operaci poslední ligový zápas naposledy 17. října. Jeho jméno na tiskovce nepadlo, Nedvěd prozradil, že je předpokládaným 25. členem výpravy až v pátek pro deník Sport.

Šmíd má brzy znovu naskočit v extralize a nikdo nepochybuje o tom, že je na české poměry velice kvalitním hráčem, nemluvě o skvělé povaze a schopnostech lídra.

Proč jej ale nejdřív zatajili?

Jistotu prý nemá ani Roman Červenka, o němž Pešán řekl, že bude pravou rukou trenérů a dostane prostor na přesilovce, „pokud se v nominaci udrží“.

Přemýšlím, co by Červenka musel provést, aby z výběru vypadl...

I redakce webu iDNES.cz s Nedvědem v pátek mluvila a v tomto případě zase prozradil, že na seznamu náhradníků figurují čtyři brankáři: Marek Mazanec, Marek Langhamer... A další dva prozradit nechtěl.

Nad komunikací realizačního týmu české reprezentace se musím pravidelně podivovat.

Předpokládal jsem, že se tisková konference pořádá i pro zodpovězení otázek všetečných novinářů.

Když jsme se ale zeptali, proč ve výběru nejsou Chlapík, Milan Gulaš (jeden z mála, kdo v reprezentaci tuto sezonu vynikal), ani Lukáš Jašek jako nejlepší Čech ve finské lize, dostali jsme od Nedvěda nicneříkající odpověď: „Soupiska není nafukovací a v současnosti jsme to cítili takto. Do nominace se stále mohou dostat.“

Konkrétní důvod nezazněl. Škoda.

Místo toho jsme se dočkali možná trochu ublížené reakce Pešána na otázku, co říká na kritické glosy televizního experta Milana Antoše na webu Sport.cz: „Jsme zvyklí, že je kritický. Kdyby nebyl, nemá práci.“

Antoš mu to brzy vrátil: „Rozhodně to není tak, že pokud bych nekritizoval, tak umřu hlady. Chcete slyšet chválu? Tak zkuste taky vyhrát.“

Na reprezentační úrovni jsou takové výměny až nedůstojné.

Navíc jsme ve stejný den viděli diametrálně odlišný přístup při nominaci ženského výběru. Hlavní kouč hokejistek Tomáš Pacina vystoupil důstojně, konkrétně vysvětloval svá rozhodnutí a zmiňoval důvody. Nevyhýbal se otázkám a vyjádřil svému výběru důvěru. Vypnuli jste přenos a nezbyla vám v ústech žádná pachuť.

Atmosféra ve spojení se zástupci mužské reprezentace mi přijde často nepřátelská a to většina komunikace probíhá kvůli covidu elektronicky a ne osobně. Možná i to svádí k ostřejším a odvážnějším výrokům.

Pešán se taky možná necítí komfortně proto, že ztratil důvěru, ostatně šéf svazu Tomáš Král pro Radiožurnál v týdnu připustil, že má hlavní reprezentační kouč „nůž na krku“.

To je samozřejmě záležitost sportovních výsledků. Těch ale národní tým dosáhne spíš, pokud budou mít jeho „lodivodi“ oporu okolí.

I hráčů, s kterými by se, jak vidno, mělo komunikovat otevřeněji.