Zmatená volba jistot. Olympijská nominace, která ukázala více záhad než odpovědí

Ano, celý svět včetně hokeje svírá čím dál dotěrnější koronavirus, přesto budovatelé olympijské soupisky ve čtvrtek nešťastně a až nebývale často zdůrazňovali, že čtyřiadvacetičlenný seznam jmen mohou až do 24. ledna libovolně měnit.

Kvůli pozitivnímu testu.

Nešťastnému zranění.

Anebo i ztrátě formy.

„Všechny hráče budeme pečlivě monitorovat, kdyby náhodou došlo k jejímu poklesu,“ upozorňoval generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

Marně by fanoušci či vyvolení plejeři od něj čekali jasný výrok Růžičkova ražení, že za nimi stojí a důvěřuje jim.

Když se zase žurnalisté doptávali, proč v pekingském výběru scházejí Gulaš, Chlapík, Jašek či Blümel, Nedvěd jen opakoval: „Jsou to jména, která pořád můžou zasáhnout do nominace.“

Dohromady list náhradníků čítá 30 jmen. A ti ze zdravotních důvodů mohou získat letenky do Číny dokonce i po 24. lednu. Hokejová nominace se ve čtvrtek uskutečnila proto, aby ji mohlo ČOV na dnešním plénu formálně schválit. A jen pro úplnost– první část hokejové výpravy letí do Číny 27. ledna, další 2.února. Češi rozehrají turnaj o týden později proti Dánům.

Víc zkušených, na MS chyběli

Zveřejnění olympijského kádru jen podtrhlo zvláštnost doby i režimu, v němž reprezentační kádr nesestavuje trenér, ale generální manažer.

I proto svazový mluvčí Zdeněk Zikmund při virtuální tiskovce automaticky přehrával kupu dotazů Nedvědovi, byť by veřejnost raději slyšela kouče Filipa Pešána. Tomu se v reprezentační šatně ještě nikdy nesešel mančaft s tak vysokým věkovým průměrem (29,7 let).

„Shodli jsme se, že nám loni na mistrovství světa v Rize možná chybělo víc lídrů v kabině, trošičku jsme se z toho poučili,“ připomněl Pešán svůj první reprezentační neúspěch na velkém turnaji. „Vsázíme víc na zkušené hráče než na mládí a doufám, že děláme dobře.“

Do národního týmu se po čtyřech letech vrátí Roman Červenka, který válí ve švýcarské lize a v 36 letech má řídit olympijské přesilovkové komando. Dohromady v aktuální skvadře napočítáte 12 třicátníků. Nejmladším členem týmu je čtyřiadvacetiletý útočník Špaček.

Výběr pro Čínu se věkem neliší od týmů, které přivezli na poslední dvě olympiády trenéři Hadamczik a po něm Jandač. Na druhou stranu by nynější reprezentační vládci stěží pátrali po vyčnívajícím mladíčkovi, který by rozproudil olympijskou sestavu. Podívejte se do extraligy, z nejproduktivnější dvacítky vyškrtejte cizince a sledujte věk nejlepších Čechů: 24, 38, 30, 32, 30, 36, 33, 35, 36, 39, 29, 30, 36.

Docela bída, že?

Mimochodem, pod číslovkou 24 se skrývá extraligový lídr bodování sparťan Chlapík. Překvapí, že coby perspektivní jedinec se nevmáčkl do týmu. „Změny mohou nastat,“ zopakoval Nedvěd. „Soupiska není nafukovací.“

Utkání 15. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - Rytíři Kladno. Filip Chlapík ze Sparty se raduje z gólu.

S Pešánem se jinak nedopustil křiklavějšího přehmatu jako trenér Hadamczik, který v roce 2014 vzal do Soči zetě Barinku z Vítkovic namísto ve formě hrajících beků v NHL. Nepřehlédli ani dravé mládí jako Jandač, před čtyřmi lety do Koreje nenominoval „neosvaleného“ teenagera Nečase. Tehdy v propíraném příběhu figuroval i Pešán, který coby kouč české dvacítky Jandačovi radil: „Vezmi ho!“

Pešán: Odvolávají mě pořád

Pešán v té době platil za stoupající kometu. S Libercem vyhrál extraligu, mezi trenéry vyčníval, reprezentační juniory jako jediný za posledních 17 let protáhl do semifinále mistrovství světa. I proto se předloni stal koučem reprezentace a svazovým šéftrenérem.

Po mdlém vystoupení národního týmu na předvánočním Channel One Cupu zesílily debaty o jeho odvolání, které navíc přiživil svazový šéf Tomáš Král. „Není to postavené tak, že pokud (Pešán) neudělá na olympiádě medaili, tak končí,“ řekl Král ve středu pro Radiožurnál. „Není to jen o umístění, ale o celkovém projevu. Pokud by špatná série pokračovala, pak by odvolání bylo na stole velmi aktuálně.“

Pešán si uvědomuje, že po loňském nezdařeném šampionátu v Lotyšsku a sérii šesti porážek v aktuální sezoně EHT není jeho pozice nejpevnější.

„Jsem odvolávaný od první minuty, co jsem ve funkci. Je to součást práce, jako trenéři jsme na to zvyklí,“ reaguje Pešán.