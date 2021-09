Přestřelka na úvod extraligy. Vary přetlačily Kometu, zářil čtyřgólový Černoch

Energie vstoupila do nové sezony bez jedné z dlouhodobých jistot. Václav Skuhravý se od ledu přesunul do role projektového manažera, kapitánské céčko po něm převzal Tomáš Vondráček.

V sestavě domácích naopak nechyběl Jakub Flek, kterého Karlovy Vary udržely i přes značný zájem ze zahraničí. Na pozici centra druhého útoku dostal důvěru teprve sedmnáctiletý Jiří Kulich.



Kometa přijela na západ Čech s osmi novými tvářemi, ale bez Petera Muellera. Nejproduktivnějšího hráče základní části minulého ročníku, který vynechal i všech sedm přípravných duelů, nahradil na křídle elitní ofenzivní letky Luboš Horký.



A byl to právě on, kdo otevřel skóre a odstartoval divokou první třetinu. V přesilové hře nabral rychlost ve středním pásmu a povedenou ranou pod horní tyč překonal Filipa Novotného.



Vedoucí branka vyburcovala Kometu ke zvýšené aktivitě, domácí nestíhali. Jejich další prohřešek proti pravidlům, nedovolené bránění Martina Kohouta, potrestal přesně mířící Marcel Haščák.

Premiéra trenéra Jiřího Kalouse na brněnské stříadčce se vyvíjela velice nadějně. Jenže také Energie ukázala, že s nácvikem hry v početní převaze během léta nezahálela. Dvěma slepenými trefami ji vrátil do zápasu Jiří Černoch.

Poslední slovo v úvodním dějství si ale přeci jen nárokovali hosté. Jak jinak než po vyloučení soupeře. Pět vteřin před sirénou propadla Novotnému do sítě střela slovenského útočníka Andreje Kollára.



Gól při hře pět na pět přišel na řadu až po přestávce. Na Mateje Tomka, extraligového debutanta v brance Komety, potřetí vyzrál Černoch. Hattrick zkompletoval za pouhých osm minut a osmnáct vteřin. A pořád neměl dost.

Karlovarský centr si ve středu večer počínal nadmíru produktivně, ale držela se ho i hokejová štěstěna. Znovu se ukázalo, že když máte den, padne vám tam takřka všechno. V pětatřicáté minutě Černoch otřel puk o bránícího Michala Gulašiho a poprvé poslal svůj tým do vedení.

Brněnští hokejisté sice ve třetí třetině přidali na tempu, ale ve finální fázi ofenzivních akcí postrádali kreativitu, moment překvapení a ztroskotávali na připraveném Novotném.



Závěr utkání musela Energie zvládnout bez Pulpána s Flekem, kteří odstoupili kvůli zdravotním problémům. Obzvlášť kontakt druhého jmenovaného s tyčí branky Komety nevypadal vůbec hezky.

Hosté se vyrovnání nedočkali ani při hře v šesti. První utkání nového ročníku hokejové extraligy tak vyznělo lépe pro Karlovy Vary, které zvítězily 4:3.

O další body zabojují oba týmy v neděli. Západočeši přivítají Vítkovice, Brňané vyzvou před domácím publikem Zlín.

Tomáš Mariška (HC Energie Karlovy Vary): „Na úvod sezony nás čekal velmi těžký soupeř. Bylo to vidět hned od začátku, Kometa šla rychle do vedení, ale jsem velmi rád, že naši hráči nesložili zbraně a dvakrát se neskutečně vrátili do utkání, což nás stálo mnoho sil. Bylo vidět, že obě mužstva jsou na začátek ligy dobře připravená. Hodně se bruslilo, bylo to hodně aktivní. Jsem rád, že jsme byli bojovnější, silnější v hlavě a získali jsme velmi cenné body.“



Jiří Kalous (HC Kometa Brno): „První utkání je za námi, pro nás bohužel bez bodu. Myslím si, že jsme viděli svižný a bruslivý hokej, jak jsme předpokládali. Je škoda, že jsme utkání, které bylo pro nás dobře rozehrané, nedotáhli do bodového zisku. Mrzí nás to, protože jsme odvedli slušný výkon, ale bohužel bez bodu. Jirka Černoch měl svůj den, napadalo mu to tam a my jsme nebyli schopni těm jeho brankám zabránit. Proto jsme ztratili body. To nás na jednu stranu mrzí, na druhou stranu si myslím, že výkon z naší strany byl bojovný a jsme na dobré cestě se zvedat. Půjdeme si za tím, co jsme si předsevzali.“