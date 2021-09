Slušný výkon, ale bez bodu, vzdychl si kouč Komety. A dál i bez Muellera

Všechny čtyři góly dal Kometě karlovarský útočník Jiří Černoch. „Je škoda, že jsme utkání, které bylo pro nás dobře rozehrané, nedotáhli do bodového zisku. Mrzí nás to, protože jsme odvedli slušný výkon, ale bohužel bez bodu. Jirka Černoch měl svůj den, napadalo mu to tam a my jsme nebyli schopni těm jeho brankám zabránit,“ povzdechl si brněnský trenér Jiří Kalous.

Jeho celek vedl nejen v úplném úvodu duelu, ale po vyrovnání Energie na 2:2 ještě Kometa odskočila díky trefě Andreje Kollára pět vteřin před první sirénou. I s tím si však Černoch dokázal poradit a ve druhé části hry skóre otočil do konečné podoby.

Muellerovu absenci Kalous blíže nekomentoval. Hvězdný Američan během přípravného období léčil lehčí zranění, v posledních dnech před včerejším zápasem však býval na ledě společně s týmem. Navíc absolvoval intenzivní přípravu se skupinou bývalých brněnských hokejistů, působících v zámoří.

Výkon svého celku Kalous hájil. Kometa byla výrazně lepší ve střelbě (37:25) i na buly (35:25). Neměla však takového kanonýra jako soupeř.

„Myslím si, že jsme viděli svižný a bruslivý hokej, jak jsme předpokládali. Bohužel z něho nemáme ani bod. To nás na jednu stranu mrzí, na druhou stranu si myslím, že výkon z naší strany byl bojovný a jsme na dobré cestě se zvedat. Půjdeme si za tím, co jsme si předsevzali,“ sdělil Kalous.

Kometa má nyní pauzu do neděle, kdy doma hostí Zlín.