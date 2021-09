Mueller? Asi až na extraligu. Kometa kompletuje kádr s obtížemi

Obránce Marek Ďaloga se sice po absolvování olympijské kvalifikace se slovenskou reprezentací vrátil, hvězdný Peter Mueller však svůj nástup do zápasů odkládá.

„Peter měl lehčí zranění a my nechceme nic uspěchat. Rozhodnutí (trenéra) Jirky Kalouse je správné, není důvod Petera někam tlačit. On má velkou kvalitu, jen potřebuje být zdravý a připravený. Ráno jsem s ním mluvil, je v pohodě a je otázka času, kdy nastoupí. Podle mě bude příští středu hrát,“ řekl v úterý Libor Zábranský, majitel Komety.

Brněnský trenér Jiří Kalous a odraz jeho asistenta Jiřího Horáčka

V prvním brněnském útoku místo absentujícího Američana zatím nastupuje Luboš Horký. Takovou podobu měla elitní lajna i v úterý, kdy modrobílí prodloužili svoji vítěznou sérii v přípravě výhrou 3:1 nad Zlínem.

„Je dobré, když tým před sezonou vyhrává. Dodává to sebevědomí, atmosféra v týmu je lepší,“ nadhodil nový slovenský útočník v brněnských barvách Michal Krištof. Proti Zlínu si připsal svůj první gól v dresu Komety. „Máme týden do extraligy, čím víc zápasů hrajeme, tím víc si to sedá, a děláme všechno pro to, abychom byli nachystaní. Příští týden budeme,“ pousmál se.

Co však zřejmě nachystáno do zamýšlené podoby nebude, je obrana Komety. Boss Zábranský se netají tím, že hledá ještě jednoho špičkového obránce na místo, které měl původně obsadit Vojtěch Mozík. Ten však nedlouho po svém příchodu do Brna z rodinných důvodů rozvázal smlouvu a má namířeno do Vladivostoku v KHL.

Ačkoli Kometa v úterý už točila sedm zadáků a ještě čeká na Ďalogu, do prvních dvou obranných párů by Zábranský rád přivedl výraznou posilu. Obává se ale, že do příští středy to nebude.

Brandon Magee, Alexandre Mallet, Michal Krištof a Daniel Rákos (zleva) se radují z brněnského gólu.

„Je hrozně těžké teď na trhu někoho sehnat. U nás nic v takové kvalitě, jakou chceme, není, díváme se do zahraničí. Ať jsou to Kanaďané, nebo Američani, ty nám jejich agentury nabízejí. Potřebujeme, aby nám nový hráč zapadl typologicky do kádru, a neméně důležité jsou finance. Nemyslím si, že to do začátku extraligy stihneme,“ oznámil.

Mozík? Podruhé už ne

Varianta, že by vzal zpátky Mozíka, jehož soukromé trable se krátce po rozvázání smlouvy s Brnem vyřešily, podle Zábranského neexistovala. Mozík v mezičase v rozhovoru pro iDNES.cz zveřejnil, že se jednalo o předčasné narození dcery. Proto nemohl zůstat v Brně, ale potřeboval být s rodinou v Praze.

„Kvůli rodině jsem uvažoval o návratu do Česka, proto jsem se dohodl s Brnem. Jenže přišly komplikace a já si s paní nedokázal představit, že bych nebyl na blízku. Bylo to složitější a kvůli Brnu mě mrzí, jak se to vyvinulo. Chtěl bych především panu Zábranskému poděkovat, že mi vyšel ve všem vstříc,“ vyprávěl Mozík.

Přestože byl zkušený obránce v červenci bez smlouvy a Zábranský s ním byl v kontaktu, o jeho návrat a opakovaný start pod Špilberkem už se nejednalo.

„S Mózou jsem mluvil několikrát v lidské rovině. Myslím, že měl pak už rozjednaný odchod do Vladivostoku, a už pro nás (jeho příchod) nebyl téma. Zajímalo mě, jak to v jeho rodině dopadlo, zaplaťpánbůh že to dopadlo dobře, ale naše hokejové cesty se rozešly. My teď za peníze, které jsme měli na něho, sháníme stejně kvalitního obránce, což je složité,“ řekl první muž Komety.

Darek Hejcman (vlevo) ze Zlína a Tomáš Šoustal z Komety Brno

Místo nového beka tak ve středu oficiálně vítá v kádru kanadského útočníka Brandona Mageeho. Sedmadvacetiletý pravák se v Brně prosadil a podepsal dvouletou smlouvu, kterou měla Kometa formální možnost do konce srpna zrušit, což neudělala. Magee ji svými výkony přesvědčil.