Poteče v Kometě borovička místo piva? Slováky tu mají rádi, těší posily

Kromě něj do Brna postupně zamířili obránce Marek Ďaloga, centr Andrej Kollár a návrat po třech sezonách na Slovensku oznámil také křídelník Marcel Haščák. Posledním přírůstkem od východních sousedů pak je další centr Michal Krištof.

Šatnou tak bude intenzivně znít slovenština. „Prostě tu mají dobré zkušenosti s kluky ze Slovenska, a tak nám důvěřují. Asi i proto si nás vybrali. I pro mě jako pro brněnského nováčka je moc příjemné, že tu budu mít další kluky od nás, kteří mi pomůžou se zorientovat,“ libuje si Krištof, přicházející z finského Kärpätu Oulu.

Na to, aby se nevytvořila separátní skupinka, dohlíží muž, jehož hra v minulých letech dost možná podnítila vedení klubu k malé slovenské revoluci - nynější asistent trenéra Jozef Kováčik.

„Pevně věřím, že nic takového nehrozí, protože vždy preferujeme týmové hráče. Musíme pracovat v jedné skupině, a tou je tým. Nakonec musí být jedno, jestli jste Kanaďan, Rus, nebo Čech. Důležitý je společný cíl a dobrá parta,“ zachovává Kováčik přes své obvyklé žertíky profesionální tvář. „Jestli ale nevyměníme pozápasové ovoce a pivo v kabině za parenicu a borovičku? Uvidíme,“ směje se Krištof.

Bral jsem to jako vtip, říká Kováčik o hraní v béčku Kromě hlavního mužstva se v Kometě pro nadcházející sezonu tvoří také rezervní tým, který bude hrát třetí nejvyšší tuzemskou soutěž. Na soupisce béčka fanoušky ihned zaujmou známá jména veteránů Jozefa Kováčika, Tomáše Malce, Patrika Moskala a vůbec nejstaršího muže na soupisce, 45letého Kamila Brabence. „Bral jsem nabídku nejdřív jako vtip a pak až zjistil, že oni to myslí vážně,“ líčí pobaveně Kováčik. Výzvu ale přijal a začal hned trénovat s A týmem, s nímž absolvoval celou letní přípravu. „Když ale bude vidět, že na to nemám, tak si sbalím výstroj a budu klukům držet palce z tribuny,“ ujišťuje Kováčik, který počítá s tím, že některé duely vynechá. „Určitě ale chci aspoň při domácích zápasech něco odehrát,“ těší se na spolupráci se starými parťáky i mladíky. Sezonu zahájí béčko o týden později než hlavní mužstvo. Vůbec první soutěžní zápas odehraje 18. září v Opavě.

Že se alespoň z kraje přípravy přilepí na někoho ze slovenských matadorů, útočník nevylučuje. „Asi se tomu neubráníme. Ve Finsku jsme byli dva Slováci a dva Češi, takže jsme také byli taková skupinka, co je všude spolu. V šatně jsme se pak ale bavili s každým,“ vypráví.

Jeho i další krajany pomáhal Kováčik vybírat i lákat do týmu. S Krištofem se například potkal při společném hraní v Nitře. „Spousta hráčů už byla domluvená během konce minulé sezony, všichni z mé hlavy nevzešli. Když ale bylo potřeba nějaké nápomocné slovo pro rozhodnutí, koho sledovat a o koho stát, tak jsem k tomu vždy řekl svůj názor. Pár nových jmen jsem taky navrhl já, to je pravda,“ líčí pobočník trenéra věnující se zejména obráncům.

Sám je jedním z největších jmen slovenské historie v Kometě. „I Tomáš Malec nebo Marek Čiliak tady budou mít obrovský kredit ještě dlouho. Snad jsme za ty roky udělali Slovensku v Kometě dobré jméno. Věřím, že v tom budou naši nástupci pokračovat,“ drží palce novým svěřencům. „Určitě je na koho navazovat. Z toho pramení i ta dobrá zkušenost a vůle nám dát šanci. I proto jsem si Kometu vybral a těším se do Brna, protože tam mají Slováky rádi,“ nechce Krištof zklamat kamaráda a nově kouče v jedné osobě.

Změny vztahu s Kováčikem se účastník posledního mistrovství světa nebojí. „ Ještě jsem to nezažil. Ale tak to prostě je a není to nic šokujícího, že starší hráč rovnou přechází do trenérské role. On se určitě vůbec nezměnil, takže to bude pořád stejný borec,“ věří.

Slováci i Češi k sobě mají historicky blízko, přesto se v jejich pojetí hry začínají objevovat rozdíly. „Jsme si pořád velmi podobní. Ale hokej se posouvá dál a dál, a když si budeme jen nahrávat do lepší a lepší pozice, tak se nikam nedostaneme. Tohle se musí změnit, i když to máme v obou zemích pořád v sobě. Trenér Craig Ramsey na Slovensku nám teď vštěpuje něco jiného, dobře to funguje a konečně jsme zase na mistrovství postoupili do čtvrtfinále,“ naráží Krištof na kanadského kouče reprezentace. „Začínáme se tedy trochu odlišovat, ty hlavní prvky kombinačního stylu v nás ale zůstanou ještě dlouho.“

První přípravné utkání Kometa odehraje 3. srpna v Třebíči proti tradičnímu úvodnímu soupeři.

Kometa v pondělí vstoupí do finální fáze přípravy, při které se tým konečně sejde pohromadě na jednom ledě. „Po sezoně má člověk hokeje na chvíli plné zuby, ale pak když pár dní nenazuje brusle, tak už mu to chybí, takže se samozřejmě těším,“ hlásí Krištof, který do Brna dorazí poprvé až v neděli.

Suchou přípravu ještě absolvoval doma na vlastní pěst. „Sešli jsme se jako každý rok s kluky z Nitry, co nehrají za místní klub. Nebylo to nic velkého, budu však dobře připravený,“ doufá útočník.