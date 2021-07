„Po sezoně v Oulu jsem požádal svého agenta, aby zjistil situaci, které kluby by měly o mě zájem. Ozvala se Kometa a myslím si, že to byl nejlepší výběr. Těším se super na zázemí, na fanoušky a další výhodou bude i fakt, že to budeme mít po delší době blízko domů,“ řekl pro web brněnského klubu Krištof.

V české nejvyšší soutěži se představí poprvé. V Kometě bude již pátou slovenskou posilou po Mateji Tomkovi, Marku Ďalogovi, Marcelu Haščákovi a Andreji Kollárovi.